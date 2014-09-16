طوني شمعون يعتذر عن "للنشر" ولكنه لا يخاف طوني خليفة

أكد الكاتب والفنان طوني شمعون، لـ "سيدتي نت" انه اعتذر عن تقديم برنامج "للنشر" على تلفزيون "الجديد"، مشيراً الى أنه يتحضر لتقديم برنامج جديد وخاص به خلال شهر تشرين الأول\ أوكتوبر المقبل، وموضحاً أن المحطة تتفاوض شخص غيره لكي يتولى مهمة تقديم برنامج " للنشر" ولكن رفض الإفصاح عن اسم المقدم البديل.

ورداً على سؤال حول اسباب الرفض وهل أخافه ان يخلف طوني خليفة في تقديم برنامج نجح فيه، أجاب شمعون في دردشة مع "سيدتي نت":" أنا لا أخاف من أحد مع احترامي وتقديري للزميل طوني خليفة، ولكن ما الذي يجبرني على تقديم برنامج قدمه طوني خليفة لمدة سبع سنوات، أليس من الأفضل أن أقدم برنامجاً خاصاً بي، بمضمون جديد وفكرة جديدة!".

وعن مضمون برنامج الجديد أوضح شمعون" هو برنامج جريء ويشبهني، ويتطرق الى كل المواضيع التي تهم الناس في مختلف المجالات السياسية والفنية والاجتماعية. أنا أملك خبرة واسعة في مجال التقديم وتاريخي كمقدم في تلفزيون لبنان يشهد لي بذلك".