اسماعيل ومحمّد وإشراق في دائرة الخطر

انطلقت أولى اجتماعات التقييم الأسبوعي "الإيفال" للطلاب، والذي يتمّ بناء على موضوع أسبوعي منوّع، تعلنه رئيسة الأكاديميّة كلوديا مرشيليان.

الموضوع الأول "هذا أنا" طُلب على أساسه من الطلاّب، الكشف عن حدث ما حصل معهم وكان له تأثير في حياتهم، إضافة الى اختيار الأغنية المناسبة من وحي الحالة التي مرّوا بها.

هكذا، دقّت ساعة الجدّ، ودخل الطلاّب مشوار العمل في الأكاديميّة، بدأوا بالدخول تباعاً الى قاعة "الإيفال"، وكان بانتظارهم الخماسي النسائي أستاذة الفوكاليز ماري محفوض، أستاذة المسرح بيتي توتل، وأستاذتا الغناء ليسلي عقل وكارلا رميا، بقيادة رئيسة الأكاديميّة مرشيليان، لتقديم الإختبار.

وبعد مرور طلاّب الأكاديميّة، وبناء على آراء لجنة التقييم، دخل دائرة التسميات الأولى كلّ من اسماعيل مناسترلي من سوريا، محمّد حسين من مصر، وإشراق قمر من تونس.

إذاً، مشوار النجوميّة انطلق من جديد، واستقبلت الأكاديميّة طلاّبها الجدد، وتسارعت وتيرة الصفوف مع الأساتذة والمختصّين، مارسيلينو جبرايل أستاذ الرياضة، رامونا خليل أخصائيّة التغذية، مراد معوّض أستاذ Yoga وPilatis ، ميلاد حدشيتي أستاذ الماركة الشخصية، ألبير بوياجيان Percussionist، وسام أبي نادر Martial Arts

داوود حنا فن الطبخ، هادي عواضة مصمّم الرقص، وصف الDebrief" مع الملحّن هادي شرارة.

مَن من الثلاثي الذي وقع في دائرة الخطر، سينقذه تصويت الجمهور، في ختام البرايم الثاني، بحضور نجمة البرايم شيرين عبد الوهاب، رئيسة الأكاديميّة كلوديا مرشيليان، عرّاب المواهب المؤلف الموسيقي الياس الرحباني، الشاعر المصري المعروف أمير طعيمة، أستاذة الفوكاليز ماري محفوض، وأستاذة المسرح بيتي توتل؟