وسيم باسعد يعيد توزيع النشيد الوطني "بلادي" ويرفض الحكمي

بمناسبة اليوم الوطني السعودي تم تكليف الشاعر والملحن وسيم باسعد، من قبل شركة "دلة" البركة بالاجتماع مع الاعلامي وليد الفراج بتوجيه من الشيخ صالح كامل، كمشرف على التنفيذ الموسيقي، بإعادة التوزيع الموسيقي للنشيد الوطني السعودي الأشهر والأقدم " بلادي منار الهدى"، والذي صدح به الموسيقار الملحن سراج عمر قبل أكثر من أربعين سنة. وقد اشترط الملحن سراج بأن يتم إعادة التنفيذ بنفس روح اللحن القديم، مع أحقية التغيير في جودة الصوت و"الموازير" الموسيقية.

الشاعر والملحن وسيم باسعد عن تكليفه واختيار المطرب قال: " في البداية رشحوا لي المطرب إبراهيم الحكمي فرفضت، وطلبت أن تترك مهمة اختيار المطرب لي، خاصة أن نشيد "بلادي" من أجمل ما سمعت كلمة ولحناً، وأنا معجب بهذا النشيد منذ طفولتي أسمعه وأردّده.

لكن، بقيت عقبة مهمة، وهي أن الفنان سرج عمر رفض مقابلتنا أو مقابلة أي شخص، فاستعنت بالصديقين علي فقندش وفيصل باعشن، وعندما زرناه في بيته واقتنع بالفكرة ووافق على إعادة التنفيذ والتوزيع شعرت بسعادة كبيرة تغمرني، خاصة أنني كثيراً ما تمنيّت أن يعاد بث هذا النشيد في اليوم الوطني السعودي. ولهذا سارعت بالسفر وقمت بالتنسيق مع الموزع الموسيقي المايسترو أمير عبد الجيد، والذي بدوره أذهله اللحن والكلمات، وكنت أشعر بسعادته وهو "يدندن" باللحن والتوزيع الجديد. وبعد الانتهاء من التنفيذ الموسيقي اخترت المطرب الشاب راكان خالد لغناء النشيد وتصويره، وهم وثقوا باختياري.

تجدر الإشارة إلى أن النشيد من كلمات الشاعر اللبناني سعيد فياض، وقام المهندس أمين عاكف بالتسجيل وعمل الماكساج في ستديو الفنان عبد المجيد عبد الله بجدة. وسيتم عرض النشيد في اليوم الوطني، وتقول كلماته:

بلادي بلادي منار الهدى .. ومهد البطولة عبر المدى

عليها ومنها السلام ابتدا .. وفيها تألق فجر الندى

حياتي لمجدِ بلادي فدا

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بلادي بلاد الإبا والشمم .. ومغنى المروءة منذ القدم

يعانق فيها السماح الهمم .. وفيها تصون العهود الذمم

ستبقى بلادي منار الأمم .. لتمنع عنها دياجي الظلم

باسم المهيمن حامي العلم .. وعزم السيوف وهدي القلم

وعزم السيوف وهدي القلم

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بمكةَ صرح الهدى عمرا .. ليبقى المزار المنيع الذرى

أعز به الله أم القرى ... وطيبةَ حيث يضم الثرى

رسول السلام لكل الورى ... يرى كل شيءٍ بها أخضرا

ونجد العرين أسود الشرى ... ستبقى لمجد العلا منبرا

‎ستبقى لمجد العلا منبرا

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يميناً بخالقنا الأوحد ... علينا ونحن رجال الغدِ

عهود الحفاظ على السؤددِ ... بصدق الرعاية للمهتدي

وصدق الرماية للمعتدي ... يمينا بلاد الهدى نفتدي

علاك ببذلٍ سخيّ اليد ... وعمر يطول بمستشهدِ

‎وعمر يطول بمستشهدِ

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