الصور الأولى لبراد بيت وأنجلينا جولي بعد الزفاف

لم تمنع السنوات الثمانية والأولاد الستة Angelina Jolie وBrad Pitt من الإحتفال المميز بزواجهما بشغف فرنسيّ، حيث قرّرا تمضية شهر عسل برفقة أولادهما في مالطا، حتى أصبح العسل عائيلياً بإمتياز.

من المشروع السينمائي لثنائي هوليوود الأبرز "By The Sea"، هرب الإثنان مع أولادهما الستة في رحلة استجمام إلى عرض البحر، على متن يختهم الخاص.

Angelina كانت ترتدي ثياباً رياضية، سوداء مع قبعة بايسبول، وظهر على فخذها الأيمن تاتو جديد تكريماً لزوجها، وهو "Whiskey Bravo"، التسمية العسكرية لـ"WB"، وهي الأحرف الأولى من إسم زوجها "William Bradley Pitt".

وظهر على Angy وBrad الحب الذي يتجدّد دوماً عبر حركات الملاطفة التي استمرّت Angelina بالقيام بها، في أية لحظة تسمح لهما.

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