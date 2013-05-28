"يا سيدتي" أول أغنية للبوريقي

عاد الفنّان المغربيّ مراد البوريقي إلى المغرب الإثنين الماضي قادماً من دبي، بعد أن أطلق رسميّاً أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان: "يا سيدتي". وسيبدأ عرض الأغنية الجديدة على جميع القنوات الفضائيّة، من ضمنها قناة "MBC" التي يُؤكّد مراد أنّها احتضنته إعلاميّاً، وكانت وراء انتشاره، من خلال برنامجها الجماهيريّ الكبير "ذا فويس". وأضاف مراد أنّه اختار بأن تكون طلّته الفنيّة على جمهوره في الوطن العربيّ عبر أغنيته "يا سيدتي"، لأنّ كلماتها مكتوبة باللغة العربيّة الفصحى، وهي أغنية "سينغل" ـ يُوضح البوريقي ـ وقد صوّرت بطريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات الشّاعر المغربيّ محمّد المرضي، ومن إنتاج شركة "أونيفيرسال"، ومن ألحان وتوزيع المنتج المغربيّ العالميّ "رضوان".

وحول حكايته مع "سيدتي"، قال مراد: "سيدتي" المجلّة دائماً في القلب، ولن أنسى تغطيتها جميع حفلات الاستقبال التي حظيت بها في بلدي، بعد تتويجي في برنامج "ذا فويس". وهي مجلّة رائدة في الإعلام المكتوب. أمّا سيدتي الإنسانة فهي فارسة أحلامي التي أخاطبها بكلّ أحاسيسي، وأخاطب فيها القلب والوجدان، وأبحث عنها لأتقاسم معها حياتي.

وحول بحث مراد حقيقة عن فارسة أحلامه، على أرض الواقع، قال إنّه ما يزال في طور البحث عنها، ووعدنا بأنّ "سيدتي" هي أوّل من سينفرد بهذا الحدث، حين يجد سيّدة قلبه.