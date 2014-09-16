مصادر: الزمالك يجدد الثقة فى جهاز «العميد».. وإحالة إبراهيم حسن للتحقيق

ذكرت مصادر بنادى الزمالك لكرة القدم، لوكالة أنباء ONA، أنه تم احتواء الأزمة بين المستشار مرتضى منصور رئيس النادى، والتوأم حسام وإبراهيم حسن، من الجهاز الفنى للفريق.

وأضافت المصادر، أن مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور، جددت الثقة في الجهاز الفني للقلعة البيضاء بقيادة حسام حسن، كما تقرر الابقاء على الجهاز الفنى بقيادة التوأم، للموسم الكروى الجديد بالدورى الممتاز لكرة القدم.

وتابعت المصادر، أن المستشار مرتضىمنصور، قد أحال إبراهيم حسن للتحقيق، على خلفية تبادل الإهانات مع أحمد ميدو المدير الفنى السابق للأبيض،أزمة نشبت بين مرتضى وحسام حسن بعد خسارة كأس السوبر المصري.