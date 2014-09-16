جنازة الشهيد الرائد «حلمي النبوي» تتحول لمظاهرة ضد الإرهاب بشبرا الخيمة

قام المئات من المشاركين بجنازة شهيد الشرطة، الشهيد الرائد “محمد حلمى النبوى” بمنطقة ابن الحكم بشبرا الخيمة، بالتنديد والهتاف ضد الإرهاب والجماعات التكفيرية، مطالبين الرئيس السيسى بالقضاء على الإرهابين الذين حولوا بيوت المصريين إلى سرادقات عزاء.

حضر الجنازة اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، واللواء هشام خطاب مفتش الأمن العام، والعميد سامى غنيم رئيس المباحث والعقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واتجهت الجنازة لمقابر العائلة بقرية نوى التابعة لمدينة شبين القناطر وسط هتافات من المشاركين منها “لإ إله إلا الله، الشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله الإرهاب عدو الله”، مطالبين بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة نظرا لما ارتكبوه من جرائم فى حق الأبرياء.

جدير بالذكر أن الفقيد متزوج ولدية 3 أبناء وهم: ” فاطمة” بالجامعة و” أحمد” بالثانوية العامة و” أيه” بالصف الخامس الإبتدائي ، وأكد أقارب الشهيد أن الفقيد كان مثالا للأخلاق الحميدة والواجب.

وأصدرت مديرية امن القليوبية بيانا نعت فيه الشهيد وجاء فيه: “ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا بل احياءا عن ربهم يرزقون فيما اكد اللواء محمود يسرى مدير امن القليوبية ان الارهاب لا وطن ولا دين له واجهزة الشرطه ونحن مستمرون فى تقديم التضحيات، ومستمرون فى مكافحته ومواجهته مهما كلفنا ذلك من تضحيات ، مشيرا الى ان الكثير من المراكز الحقوقيه والمنظمات الاخرى سواء فى الداخل او الخارج لا تتحدث بموضوعيه عن عدد الذين سقطو من رجال الشرطه على يد الارهاب الاسود واوضح ان المعركه مع الارهاب لن تنتهى بين يوما وليله لاننا نحارب ارهاب اسود لا يعرف سوى لغة الغدر والخيانه واكد ان هذه التنظيمات والجماعات الارهابيه تلتقط انفاسها الاخيرة بعد الضربات الاخيرة التى وجهتها اجهزة الجيش والشرطه لهذه الجماعات على الحدود، مشيرا أن مصر بخير ، وستظل أمنة ولن يفلح الإرهاب الأسود، في تحقيق مخططاته لترويع الأمنين مشيرا أن الإرهاب لايهزم الأوطان، وأن هناك تلاحما بين كافة فئات المجتمع بين الشرطة والجيش والشعب في مواجهة دعوات التضليل والأفكار الظلامية من فصيل سياسي حاول الإتجار بالدين والأن يتاجر بعقول شبابه واصفا ماحدث بأنه عمل خسيس وجبان”.