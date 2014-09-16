التشكيل - النني أساسيا أمام كل نجوم ريال مدريد

يلعب محمد النني لاعب وسط منتخب مصر أساسيا مع بازل السويسري في موقعة ريال مدريد الإسباني ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه النني تحديا صعبا، إذ يشارك ريال مدريد بتشكيله الأساسي كاملا، يقوده النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويلعب رونالدو بجوار جيمس رودريجز وجاريث بيل، وخلف رأس حربة وحيد هو كريم بنزيمة.

ويعتمد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على ناتشو في مركز الظهير الأيمن، وذلك في ظل غياب غياب دانيل كارباخال عن التشكيل بسبب الإصابة.

ويشارك مارسيلو على الجبهة اليسرى لريال مدريد مع ثنائي قلب الدفاع بيبي وسيرخيو راموس.

وفي المرمى، يحرس عرين الميرنجي إيكير كاسياس.

ويجلس على مقاعد البدلاء، إسير إيارمندي وإسكو وألفارو أربيلوا وخافيير هرنانديز وفابيو كوينتراو ورافايل فاران وكيلور نافاس.