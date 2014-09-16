إصابة مصور بـ«التلفزيون المصرى» إثر سقوطه فى بالوعة صرف أمام ستاد الفيوم

أصيب مصور يعمل بالقناة الفضائية المصرية، إثر سقوطه فى بالوعة صرف صرف، أثناء ذهابه إلى ستاد الفيوم الرياضى لنقل مباراة مصر المقاصة والرجاء فى الدورى العام.

استقبل مستشفى الفيوم العام، المصور ويدعى حمدى السيد إبراهيم 48 سنة ، مصابا بكدمات فى ساقيه، إثر سقوطه فى بالوعة صرف صحى أمام استاد الفيوم الرياضى، أثناء ذهابه بصحبة طاقم الفضائية المصرية لنقل وقائع مباراة مصر المقاصة والرجاء فى الدورى العام والنتى انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف أحرزهما السيد حمدى مهاجم النادى الأهلى السابق، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصور وخرج بعدها لممارسة عمله.