المحمدي ' ملك العرضيات ' يبتعد عن أقرب منافسيه بـ50 كرة

يثبت أحمد المحمدي ظهير هال سيتي يوما بعد يوم أنه أحد أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الذين يلعبون كرات عرضية وذلك في موسمه الخامس بإنجلترا.
ويلعب المحمدي البالغ من العمر 27 عاما موسمه الثالث مع هال سيتي بعد موسمين مع سندرلاند.
ولعب مدافع منتخب مصر 264 كرة عرضية منذ بداية موسم 2013-2014 مع هال سيتي ليبتعد عن أقرب منافسيه بأكثر من 50 كرة عرضية.
العرضيات الـ264 التي لعبها المحمدي على مدار موسم وأربع جولات كانت من اللعب المفتوح وليس من الكرات الثابتة.
وصنع لاعب إنبي السابق هدفا لفريقه في المباراة التي تعادل فيها مع وست هام يونايتد بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي يوم الاثنين.