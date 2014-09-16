جامعة الأمارات تحتل مركزاً متقدماً بين 400 عالمية

أعلنت الهيئة العالمية لتصنيف الجامعات، كيو إس، المتخصصة في بحوث التعليم عن تصنيف الجامعات العالمية للعام 2014، تبوء جامعة الإمارات العربية المتحدة مركزاً متقدماً ضمن أفضل 400 جامعة من جامعات النخبة في العالم، متفوقة في ذلك على كثير من الجامعات العالمية، ولتكون بذلك الجامعة الأولى في الدولة في تصنيف الجامعات العالمية.



> ويعد الحصول على هذا التصنيف العالمي المتقدم نقلة نوعية جديدة، حيث تعتمد الهيئة في تقييمها على معايير وشروط صارمة لتقييم الجامعات، وتعتمد نظاماً دقيقاً لإطلاق تصنيفاتها.



> ويهدف هذا التصنيف إلى تسليط الضوء على تميز المؤسسات التعليمية. ويعتبر من أهم التصنيفات العالمية، حيث يعتمد على مجموعة من المعايير، والتي تتمثل في الشهرة الأكاديمية، والصيت الذي تتمتع به الجامعات لدى شركات التوظيف، ومؤشر الإنتاجية البحثية، ونسبة الأساتذة إلى الطلبة، ونسبة جاذبية الجامعات للأساتذة والطلبة الأجانب.



> ويستند هذا التصنيف إلى الدراسات الاستقصائية العالمية لما يزيد على أكثر من ثلاثة آلاف جامعة عالمية، وآراء أكثر من خمسين ألفاً من الأكاديميين وأصحاب الأعمال جنباً إلى جنب مع المؤشرات البحثية.



> ويعد حصول الجامعة على هذا الترتيب المتقدم، إضافة جديدة لإنجازات الجامعة، وترجمة حقيقية لتوجيهات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى للجامعة، حيث إن الجامعة تسعى دائماً للمحافظة على مركزها ضمن أفضل الجامعات في التصنيفات العالمية للجامعات، والتي تعتبر دليلاً عالمياً على المعايير التي تتبعها الجامعة في سعيها للتميز.

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