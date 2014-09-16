أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

شهود: «داعش» يطالب تجار الموصل بتسليمه أموال شركائهم المسيحيين والشيعة

Google+ Print

بلغ عناصر تنظيم «داعش» التجار ورجال الأعمال في مدينة الموصل، الثلاثاء، بتسليم ما لديهم من أموال تعود لشركائهم من الطائفة الشيعية أو المسيحيين، الذين فروا بعد اجتياح المدينة.

وعمم عناصر التنظيم هذا القرار على جميع رجال الأعمال والتجار من العرب السنة، الذين يمارسون أعمالهم في أسواق الموصل بشكل شفوي.

وقال أحد التجار، رافضا كشف اسمه، إن «التنظيم طالبنا بتسليم أموال شركائنا من الشيعة والمسيحيين خلال فترة قصيرة».

وأضاف: «قالوا إن أي شخص يرفض ذلك، فسوف نقوم بمصادرة جميع أموال التاجر».

وغادر جميع سكان مدينة الموصل من المسيحيين والشيعة، تاركين وراءهم اموالهم وممتلكاتهم، لكن يبدو أن بعضهم يرتبط بشراكة عمل مع آخرين من العرب السنة.

وقال تاجر: «الآن نحن مضطرون لتسليم ما نملك من أمانة لدينا إلى المسلحين خوفا من مصادرة أموالنا».

من جهة أخرى أصدر التنظيم تعميما شفويا آخر لجميع أهالي مدينة الموصل من العرب السنة، الذين فروا بعد اجتياح المدينة يدعوهم للعودة إلى المدينة، وبحسب التعميم فإن تنظيم ««داعش» سيصادر أموال كل شخص يرفض العودة إلى الموصل، وسيعتبره من «المرتدين».

وغادر عدد قليل من العرب السنة، غالبيتهم يعملون في وظائف حكومية، إلى إقليم كردستان والمناطق المجاورة خوفا من تعرضهم للقتل على يد التنظيم.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية