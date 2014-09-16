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بالصور.. وقفة لأهالي كمشوش بالمنوفية أمام محطة المياه للمطالبة بإقالة رئيس الشركة

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بالصور.. وقفة لأهالي كمشوش بالمنوفية أمام محطة المياه للمطالبة بإقالة رئيس الشركة بالصور.. وقفة لأهالي كمشوش بالمنوفية أمام محطة المياه للمطالبة بإقالة رئيس الشركة

تجمهر العشرات من أهالي قرية كشموش، التابعة لمركز منوف، مساء أمس، أمام مركز شرطة منوف، بسبب الانقطاع الدائم للمياه مطالبين بالموافقة على تنظيم وقفة احتجاجية أمام محطة الشرب بالقرية.

وقال طارق عبد الصادق، موظف من أهالي القرية، إنهم يعانون من الانقطاع الدائم والمتكرر للمياه بالقرية، إلى جانب سوء حالتها، وإصابة أهالي القرية بالأمراض من تلوث المياه.

ووافق مركز شرطة منوف، على الطلب الذي تقدم به العشرات من أهالي قرية كمشوش على تنظيم وقفة احتجاجية، اليوم، أمام محطة المياه اعتراضًا منهم على تقصير المسؤولين تجاه هذه القضية، وللمطالبة بإغلاق المحطة، والحصول على مياه صالحة للاستخدام الآدمي.

وأضاف عبدالصادق أن الأهالي سوف يطالبون بإقالة المحافظ وأعوانه، وأنهم لن يتنازلوا عن مطلبهم الرئيسي وهو الحصول على مياه شرب صالحة، بحاري لوقاية أنفسهم وأوﻻدهم من مرض الفشل الكلوي .

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