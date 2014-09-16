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أسوان تشارك بفرقتين في المهرجان الختامى لنوادى المسرح فى دورته الـ23

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أسوان تشارك بفرقتين في المهرجان الختامى لنوادى المسرح فى دورته الـ23 أسوان تشارك بفرقتين في المهرجان الختامى لنوادى المسرح فى دورته الـ23

قال محمد إدريس وكيل وزارة الثقافة بأسوان، بأن ثقافة أسوان تشارك هذا العام بفرقتين مسرحيتين ضمن أربع فرق مسرحية تابعة لإقليم جنوب الصعيد الثقافي بالمهرجان الختامي لفرق نوادي المسرح في دورته الـ23 والتى بدأت يوم 11 سبتمبر الحالى وتستمر حتى 24 سبتمبر على المسرح العائم، تحت رعاية الشاعر مسعود شومان رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والأستاذ سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي.

وأضاف فالاوق ان أسوان تشارك بفرقتى قصر ثقافة أسوان بالعرض المسرحي “ إغراق عنخ ” تأليف حجاج أدول وإخراج سحر محمد عبد المولي وذلك يوم 20 سبتمبر الجاري، وتشارك فرقة قصر ثقافة كوم أمبو بالعرض المسرحي ” ثورة الماريونت ” تأليف حازم مصطفى وإخراج هاني فهمي في 20 سبتمر.

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