الأوبرا تخفص أسعار تذاكر حفل العيد القومى للبحيرة

تشارك دار الاوبرا برئاسة د. ايناس عبد الدايم فى احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومى، حيث تحيى فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايسترو صلاح غباشى الحفل المقام فى الثامنة مساء الجمعة 19 سبتمبر على مسرح اوبرا دمنهور

وصرحت رئيسة الاوبرا انه تقرر تخفيض اسعار تذاكر الحفل من منطلق الدور الاجتماعي للأوبرا فى مشاركة اهالى وابناء المحافظة احتفالاتهم بعيدهم القومي ،وحتي يتمكن أكبر عدد ممكن من جميع مراكز وقري البحيرة من حضورة .

واضافت إيناس .ان ادارة الاوبرا وفنانيها وجميع العاملين مستعدون لاقامة احتفالات، وايام فنية وثقافية فى جميع محافظات مصر ايمانا بالدور الريادى للفن فى انارة العقول، وحتى يتمكن السواد الاعظم من الجمهور المصري من ممارسة حقهم فى الالتقاء بالفنون الجادة التى تقدمها فرق الاوبرا الفنية.

واشارت ايضا ان برنامج الحفل يتضمن عددا من الاغانى الوطنية واعمال الطرب، التى وضعها كبار الملحنين ،ومنها مصر دايماً لـ سيد مكاوى ، حبيت بلدى لـ محمد قاسم ، بحبك يا مصر – بكرة تعرف لـ محمد سلطان ، بالاحضان لـ كمال اطويل ، ادخلوها سالمين لـ بليغ حمدى ، يا حبنا الكبير لـ رياض السنباطى ، الوطن الاكبر لـ محمد عبد الوهاب ، عنابى لـ حلمى امين ، مبيسألش عليا ابداً لـ حسين جنيد ، بصعب على روحى لـ احمد صدقى ، غلطة واحدة لـ محمد الموجى ويا حبيبى خد عنيا لـ محمد فوزى يتغنى بها ابراهيم راشد ، سماح عباس ، عصام محمود ، اميرة احمد ، هانى عامر ، تامر عبد النبى ، نهاد فتحى ، محمود عبد الحميد ورحاب مطاوع .

ويشهد الاحتفال اللواء مهندس محمد مصطفى هدهود محافظ البحيرة وعددا من الوزراء والقيادات التنفيذية بالمحافظة .