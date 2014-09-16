مُصنع عقار “سوفالدي” المعالج لفيروس سي يتعاقد مع شركات هندية لتخفيض سعره

ترجمة | السيد الحديدي

أعلن مصنع الدواء الأغلي في العالم، أمس الإثنين، أنه وقع تعاقد مع 7 شركات أدوية كبار في الهند بغرض بيع الدواء المعالج لفيروس سي بسعر أقل من المتعارف عليه، حيث يبلغ سعر الدواء حوالي 1000 دولار، وهذا بقصد بيعه في الدول النامية.

أضافت شركة جلعاد، الموجودة في ولاية كاليفورنيا، أنها سوف تبدأ في بيع منتجها من الدواء في الهند وباقي الدول النامية، إذ تعتزم الشركة تزويد كميات كبيرة من عقار “سوفالدي” لـ180 مليون مصاب بفيروس سي حول العالم، من الذين لا يعيشون في الدول المتقدمة، مشيرة إلى أن 350 ألف شخص يموتون كل عام إثر فيروس سى الكبدي.

وذكرت شركة جلعاد، أن تكلفة “كورس” العقار الجديدة، للمريض فى الولايات المتحدة لمدة 12 أسبوع، قد تصل لـ80 ألف دولار، لافتًا أن الشركة تسعى لتقديم العقار للدول النامية بسعر يصل لـ1% من سعره بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر السيد جريج ألتون، رئيس هئية الشئون والصحة بشركة جلعاد، أن الشركة تسعى لزيادة القدرة العلاجية لهذا الفيروس المميت خاصة لدى الدول النامية، مؤكدًا أن الشركة تسعى لتجنب القيمة العلاجية المرتفعة لعقارات مرض الإيدز بالدول العربية والإفريقية.