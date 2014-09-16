وزير الصحة: البدء فى إجراء تحاليل الحمض النووى للتعرف على جثث حادث بنى سويف

قال الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، خلال زيارته لمصابى حادث الاتوبيس السياحى، أنه طلب من مديرية الصحة بالمحافظة توفير كافة الإمكانيات لنقل المصابين الراغبين فى الإنتقال لمستشفيات بالقاهرة أو متخصصة على نفقة الوزارة من خلال سيارات الإسعاف المجهزة بالمجان.

وأشار العدوى إلى أنه طلب من أحمد أنور وكيل وزارة الصحة، لرفع درجة الاستعداد بالمستشفى العام وتوفير كافة أوجه الرعاية لمصابى حادث سنور، الذى وقع على الطريق الصحراوى.

وقال الوزير “أننى وافقت على تحليل dna الحمض النووى بناء على رغبة ذوى الضحايا لمساعدتهم فى التعرف على جثث ذويهم الذى توفوا فى الحادث الأليم”.

وأضاف الوزير أنه سيكون على نفقة الوزارة، مشيرًا إلى أن الجثث التى تم التعرف عليها حتى الأن وصلت إلى أربعة جثث من جملة 9 جثث متفحمين.

وتابع أنن الجثث الأربعة لطفلين هما “جنى وحمزة على محمد ووالدتهم هبة محمد عبدالحميد”،مؤكدًا أن الجثة الرابعة لـ”فائقة حبيب” من الأقصر، ورافق الوزير جلال الجولة المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف.

كان الطريق الصحراوى الشرقى شهد في ساعة مبكرة من صباح اليوم حادث تصادم أتوبيس، قادما من الأقصر متوجها إلى القاهرة، بسيارة نقل كبيرة محملة بالرخام، مما نتج عنه اشتعال النيران بالأوتوبيس حيث أسفر الحادث عن مصرع 9 أشخاص “لم يتم التعرف على هويتهم نظرا لتفحم الجثث”، وإصابة 32 آخرين، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى بنى سويف وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.