أهالي الأقصر يتجهون إلي بني سويف لاستلام جثث ضحايا الحادث

توجه عدد من أهالي محافظة الأقصر إلى محافظة بني سويف لاستلام جثث ضحايا حادث ”اتوبيس بني سويف” وللاطمئنان على حالة المصابين.

وقالت مصادر بديوان عام محافظة الأقصر، إن اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، أجرى اتصالا هاتفيا بالمستشار مجدي البتيتي محافظ بني سويف، للاطمئنان على المصابين ومتابعة إجراءات نقل جثث المتوفين إلى مثواهم الأخير بمحافظة الأقصر.

كان اللواء محمد عماد الدين سامي، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من اللواء زكريا أبو زينة، مدير المباحث الجنائية، باشتعال نيران في ”أتوبيس” قادم من الأقصر وفي طريقه إلى القاهرة أمام نفق ”سنور” بمركز ببا ببني سويف، وأسفر الحادث عن تفحم جثث 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين.

وكشفت التحريات أن الحادث وقع إثر اصطدام ”الأتوبيس” بسيارة نقل محملة بـ”البلوك الأبيض” أمام نفق ”سنور” بمركز ببا، ما أدى إلى اشتعال النيران في الأتوبيس، وتوقف الطريق الصحراوي الشرقي ”أسيوط – القاهرة” لأكثر من ساعتين.

وقام فريق من النيابة بمعاينة موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن الأتوبيس يتبع شركة سياحة بقنا، وكان بداخله 46 راكبا.