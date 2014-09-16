أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

وزير الري يبحث مع سفير إثيوبيا الإعداد لزيارته لسد النهضة

Google+ Print
وزير الري يبحث مع سفير إثيوبيا الإعداد لزيارته لسد النهضة وزير الري يبحث مع سفير إثيوبيا الإعداد لزيارته لسد النهضة

حسام المغازى وزير الري

استقبل دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى اليوم السفير الإثيوبى بالقاهرة محمود درير، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين وإثيوبيا وسبل تعزيزها خاصة في مجال الموارد المائية، والاعداد للزيارة المرتقبة لوزير الرى على رأس وفد من كبار الخبراء لاثيوبيا وسد النهضة، استجابة لدعوة من وزير المياه والكهرباء الاثيوبى ألمايو تيجنو.

كما بحث وزير الرى مع السفير الاثيوبى مهمة اللجنة الوطنية التي تضم 12 عضوًا من مصر والسودان وأثيوبيا والتى من المقرر ان تبدأ أولى اجتماعاتها بالعاصمة أديس أبابا يوم الجمعة المقبل من أجل تبادل الدراسات حول سد النهضة، بالإضافة الى الاتفاق حول أعمال المكتب الإستشارى المقترح لاستكمال دراسات الملء والتفريغ والآثار الاجتماعية والبيئية للمشروع.

وصرح مصدر مسئول بوزارة الرى بأن زيارة الوفد المصرى لاثيوبيا تتوج لصفحة جديدة من التنسيق والتعاون المشترك بين الدولتين الشقيقتين فيما يخص الموارد المائية ونهر النيل، في إطار السياسة المصرية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى للتعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات وخاصة تعظيم الاستفادة من فواقد نهر النيل في الهضبتين الأثيوبية والإستوائية، مشيرا أن إجمالي ما يسقط عليهما من أمطار يتجاوز 1660 مليار متر مكعب من المياه لا يصل إلى مصر والسودان سوى 84 مليار متر مكعب فقط.

وأضاف المصدر ان مصر واثيوبيا عقدتا العزم على طى صفحة الماضى التى الحقت اضرارا كثيرة بالعلاقات الاخوية بين الدولتين الشقيقتين، وان نهر النيل سيعود كما كان منذ الاف السنين مجرى للتعاون والاخوة وليس مصدرا للصراعات والنزاعات. واكد ان البلدين لن يتركا لأحد من الأطراف يصطاد في المياه العكرة ويسيئ للعلاقات المشتركة، وانهما يعملان معا من اجل استعادة قوة العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا مرة أخرى.

يذكر ان وزراء مياه مصر والسودان وأثيوبيا عقدوا اجتماعا بالعاصمة السودانية الخرطوم الشهر الماضي كان بداية لأولي خطوات بناء الثقة، بين الدول الثلاث، وتم الاتفاق على وضع خارطة طريق لحل الخلافات بين مصر واثيوبيا بشان بناء سد النهضة خلال مدة اقصاها ستة اشهر، وتعهد الجانب الإثيوبي بعدم إنقاص المياه الواردة إلى مصر، كما تعهدت مصر بعدم الاعتراض على بناء سدود لتوليد الكهرباء طالما انها لاتضر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية