السيلفي تفضح حقيقة النجمات من دون مكياج

انتشرت موضة صور السيلفي بين النجمات والمشاهير، وانتقلت إلى كلّ مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي، لما تمثّله من عفوية في الإطلالة. وها نحن اليوم نرى الجماهير تُقلّد المشاهير في كيفيّة اتخاذ صور السيلفي ونشرها. لكنّ الغريب والجديد هو الظهور من دون مكياج لتحقيق العفوية المطلوبة.

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بعد أن اعتدنا رؤية جمال النجمات بأناقتهن الكاملة، وبصور مثاليّة، أتت وسائل التواصل الاجتماعيّ بحلّة جديدة لتظهر النجمات بصور طبيعيّة، من دون مكياج، ولتُصبح الإطلالات طبيعيّة بأغلبها، حتى أمام عدسات الكاميرا .

والملاحظ أنّ صور النجمات الطبيعية تحظى بنسبة إعجاب أكبر من الصور المركّبة بمكياج كامل.

وهذا السبب هو من الأسباب التي تجعلنا نُعجب بالنجمات ونسعى إلى تقليدهن، لأنّهن لا يخفن الظهور من دون مكياج.

هؤلاء النجمات يُحاولن التخلّص من الصور النمطيّة للوصول إلى الكمال.



إليك ـ بالصور ـ ،Adele التي بدت نائمة، وبوجه شاحب،من دون أن تفقد ملامحها الجميلة.

AnnaLynne لم تنجح في الصورة من دون مكياج، إذ برزت البثور في وجهها، وأفقدتها جمال عينيها، بعكس Ashley Greene التي بدت جميلة جداً، بالرغم من إطلالتها من دون مكياج.

أمّا Bar Refaeli فلم تستطع بالصورة من دون مكياج أن تُخفي النمش في وجهها؛ الأمر الذي قد يبدو غير مقبول بالنسبة إلى البعض.

Beyoncé وضعت يدها على وجهها، كي لا تبرز عينيها من دون مكياج. لكنها بدت لطيفة في الصورة. والنعومة اكتملت في صورة Cameron Diaz التي بالرغم من التعب لم تفقد جمالها.

وتبقى الأجمل Jennifer Lopez بإطلالة طبيعيّة وأناقة لافتة.

تابعي صور السيلفي الخاصّة بالنجمات من دون مكياج، واكتشفي حقيقة وجوههنّ، واختاري التي تجدينها الأجمل.

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