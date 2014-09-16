بالصور.. 6 أطعمة «غريبة» يأكلها الأغنياء منها «البالون» و «عرق سوس التنين»

قال موقع «كراكد» الأمريكي إن العديد من الأطباق، التي تعد خصيصا للطبقة الغنية من الناس، لا تتعلق كثيرا بالطعم، حيث يقبل الناس على شرائها والأكل منها فقط لأنها مكلفة، وتجعلك تبدو أنيقا، وأعد الموقع قائمة من أكثر 6 أطباق غرابة ويقبل عليها الأغنياء:

6- البالون القابل للأكل

وهذا البالون يصنع جداره الخارجي من مزيج لزج من التفاح الأخضر والسكر، يتم النفخ فيهم بعناية للحصول على شكل بالون، أم خيط البالون فهو مصنوع من التفاح المجفف، ويتم تعبئة ذلك البالون بغاز الهيليوم.

وهناك طريقتان لأكل البالون، الأولى استخدام دبوس يأتي معه لفرقعة البالون، ثم أكله، وفي هذه الحالة سيتم التخلص من الهيليوم، الذي تم دفع ثمنه في بالفعل، والطريقة الثانية وضع الفم على البالون، وأكل جدار البالون، وشفط الهيليوم، الذي ليس لديه أي فائدة سوى تغيير صوت من أكله.

5-حديقة «زين» اليابانية

وهذا الطبق تم تصميمه خصيصا للّعب مع الغذاء بدلا من أكله، وهو طبق يتكون جبن «الكممبير» وبعض التوابل، والشوكولاته، والفواكه المجمدة، التي تم تشكيلها مثل صخور حديقة «زين» اليابانية، ويأتي معها ما يشبه شوكة تشذيب الحديقة.

4-الذرة الإخطبوط

ويصنع هذا الطبق باستخدام «فن الطهو الجزيئي»، وهو مصطلح لأنواع مختلفة من طهو أشكال تشبه الإخطبوط، وفي هذه الأكلة يكون على الذرة طبقة شمعية لامعة، باستخدام إنزيم يسمى «جلوتامين»، ثم يوضع الذرة مغلفة بالإنزيم، على عصا مع بعض الشبت والتوابل.

3-صوت البحر

وتتكون من فتات الخبز، وسمك الثعابين، بالإضافة إلى خليط من وبلح البحر، والجزر، وما لا يقل عن 55 مكونا منفصلا، جميعها للوصول إلى «طعم البحر»، ويتم تقديم الطبق مع «صدَف» بداخله أجهزة «آي بود»، للاستماع إلى أصوات الأمواج وطيور النورس أثناء الأكل.

2-خدعة ألعاب الورق

وهنا لا تعتمد الأكلة على نوع طعام محدد، ولكن إذا كان الطبق مكون من الجبن على سبيل المثال، فإن النادل يأتي بعد الانتهاء من الطبق يحمل أوراق اللعب «الكوتشينة»، ويطلب من العميل اختيار ورقة، فيفاجأ أنها تحمل نكهة الشيكولاتة، التي سبق وطلبها، وذلك باستخدام خدعة، علمها للعاملين في المطعم إثنين من السحرة، بعد أن أقسم العاملين على السرية.

1-العرق سوس و«نيترو- التنين»

وهي أكثر الأكلات غرابة ويقبل عليها الأغنياء، ووصفتها ليست متاحة بسهولة، وتعتمد على العرق سوس والنيتروجين المجمد، بحيث إذا وضعت في الفم يتبخر غاز النيتروجين من الأنف والفم، ويجعلك تبدو مثل «التنين».