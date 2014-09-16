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«صيادو السويس» تدعو السيسى لتطهير قطاع الصيد من فلول «الوطنى»

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«صيادو السويس» تدعو السيسى لتطهير قطاع الصيد من فلول «الوطنى» «صيادو السويس» تدعو السيسى لتطهير قطاع الصيد من فلول «الوطنى»

أرشيفية

قال على الجنيدي، رئيس جمعية لانتشات الصيد العاملة بخليج البحر الأحمر، أن هناك أكثر من 400 صياد وصاحب لانش، متواجدين حاليًا بمقر وزارة الزراعة، للقاء الوزير من أجل حل مشاكلهم وعودة العمل لأصحاب اللنشات بميناء الأتكة، بالشكل الطبيعي دون التقيد بأى شئ يعوق عملهم بالبحر الأحمر وخليج السويس .

أضاف الجندي، فى تصريحات خاصة، أن الصيادين يرفضون قرار عدم تسريحهم، وتعنت المسئولين ضدهم لصالح أصحاب المراكب على حد وصفه ويطالبون بحقهم القانوني والمشروع فى العمل والصيد أسوة بالحرف الكبيرة.

وتابع، أنه يطالب رئيس الجمهورية بتطهير قطاع الصيد من الفاسدين وفلول الحزب الوطني وجميع القيادات التى تهدم الثروة السمكية وتعمل على تخريب هذه الهيئة وعدم تنميتها من أجل مصالح شخصية.

على جانب أخر،قال مجدي الشعيري عضو مجلس إدارة والمستشار القانونى لجمعية أصحاب السفن الآلية بالسويس أن ما يحدث حاليا غير قانوني بمنح تراخيص لـ 15 لانش للعمل بحرفة الجر وهم يعملون بحرفة الشنشلة وذلك بالمخالفة للقانون.

وأضاف فى تصريحات خاصة، أن هناك أضراب لـ 82 مركب عن العمل والتواجد بميناء الأتكة وذلك رفضا لصدور قرار من رئيس هيئة الثرورة السمكية بعمل تراخيص لللانشات للعمل بحرف مخالفة للقانون.

كان العشرات من أصحاب اللنشات وفلايك صيد الأسماك بميناء الأتكة بالسويس، نظموا فى سبتمبر الحالي، مطالبين اللواء العربي السروي محافظ السويس التدخل لدي رئيس هيئة الثروة السمكية من أجل سروح اللنشات والفلايك للصيد بخليج السويس والبحر الأحمر أسوة بمراكب الصيد الكبيرة التى سرحت صباح اليوم مع بدء موسم الصيد للعام الجديد 2014 – 2015.

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