بعد 100 يوم من توليه الرئاسة .. “قناة السويس والأقصى للأجور ومجلس العلماء” أهم قرارات السيسي

كتبت| مارينا ميلاد

100 يوماً مضت على تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منصبه كرئيس للجمهورية فى 8 يونيو الماضى ، اتخذ خلالها عدة قرارات بشأن الاقتصاد ، الأمن ، المشروعات الاستراتيجية ، التشريعات و القوانين . “أونا” رصدت أهم تلك القرارات .

1. البدء فى مشروع تنمية قناة السويس ، بأنشاء قناة جديدة موازية بطول 72 كم ، و يعد أضخم مشروع قومى فى السنوات الأخيرة ، نظراً لتحويله المنطقة من مجرد معبر تجارى إلى مركز صناعى و لوجستى عالمى ، بهدف زيادة عدد السفن المارة فى المجرى الملاحى ، مما يزيد دخل القناة أكثر من 10 أضعاف الدخل الحالى – بحسب خبراء – ، و كانت خطة تطوير القناة قد طرحت من قبل فى عهد مبارك و مرسى ، لكن تم تنفيذها فعلياً فى اغسطس الماضى ، على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال عام واحد.

2. قرر «السيسى» تنازله عن نصف راتبه، إضافة إلى نصف ثروته ، كمساهمة فى تحسين الاقتصاد المصرى ، معلناً عن تدشين صندوق «تحيا مصر» لدعم الاقتصاد تحت إشرافه و بمشاركة الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر ، و البابا تواضروس ، و هشام رامز ، محافظ البنك المركزى ، على أن يكون خاضعاً للرقابة الكاملة من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات.

3. تطبيق الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ؛ بحيث يكون الأجر الأقصى لما يتقاضاه أى عامل من العاملين فى الحكومة هو مبلغ 42 ألف جنيه شهرياً ، و هو ما يمثل 35 ضعف الحد الأدنى ، الذى يبلغ 1200 جنية ، إضافة إلى زيادة المعاشات المستحقة للعسكرين بنسبة 10 % .

4.تشكيل لجنة عليا للأشراف على إنتخابات مجلس النواب ، وفقاً لقانونى مباشرة الحقوق السياسية ، و مجلس النواب ، برئاسة المستشار أيمن عباس ، رئيس محكمة إستئناف القاهرة .

5.تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات ، و الذى ينص على أن يتم تعيين رئيس الجامعة من قبل رئيس الجمهورية ، بعد عرض وزير التعليم العالى ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة ، على أن تكون مدة تعينه 4 سنوات ، و يمكن إقالته قبل انتهاء مدته بطلب من المجلس الأعلى للجامعات .

6. تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والذى يقضى بفرض ضريبة إضافية على الدخل بقيمة 5% لمن يزيد صافى دخله فى العام على مليون جنيه،وأيضاَ قانون ضريبة الدمغة أو الأرباح الرأسمالية الخاصة بتعاملات البورصة.

7. قراراً بانشاء اللجنة العليا للاصلاح التشريعى برئاسة رئيس الوزراء ، تختص باعداد و دراسة مشروعات القوانين و القرارات الجمهورية و قرارات الحكومة اللازم تعديلها ، و تطوير التشريعات و تجميعها .

8.تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والذى تتضمن تشديد العقوبات فى بعض المخالفات لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر فى حال القيادة دون ترخيص ، و فرض غرامة على كل من يتسبب فى تلوث الطريق العام بالقاء الفضلات أو إصدار أصواتاً مزعجة ، و مضاعفة الغرامات إذا تكررت المخالفة خلال 3 شهور ، و فى حال العودة لارتكاب نفس المخالفات خلال 6 أشهر يتم سحب الرخصة لمدة عام كامل ، على أن يتم تحويل قيمة تلك الغرامات إلى صندوق تطوير المرور.

9. الإشراف على الخطة التنفيذية للمشروع القومى لانشاء شبكة طرق تضم 15 مشروعاً تفصيلياً بطول 1265 كم بتكلفة 17 مليار جنية ، و من المقرر أن يتم تنفيذ تلك المشروعات فى الفترة من اغسطس 2014 ، و حتى اغسطس 2015.

10. تشكيل المجلس الاستشارى لعلماء و خبراء مصر ، و يضم كلاً من الدكتور أحمد زويل ، الدكتور مجدى يعقوب ، الدكتور نبيل فؤاد ، المهندس إبراهيم سمك ، الدكتورة مرفت أبو بكر ، المهندس هانى عازر ، الدكتور فيكتور رزق الله ، المهندس هانى النقراشى ، الدكتور هانى الكاتب ، الدكتور محمد بهى عيسوى ، الدكتور على الفرماوى ، الدكتور أحمد عكاشة ، الدكتور محمد غنيم ، و ذلك بهدف المناقشة فى مشروعات التنمية و رعاية البحث العلمى و الاهتمام بالابتكارات المصرية و بحث إمكانية تنفيذها.