أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

جنازة عسكرية لشهيد الشرطة برفح بمسقط رأسه فى المنوفية

Google+ Print
جنازة عسكرية لشهيد الشرطة برفح بمسقط رأسه فى المنوفية جنازة عسكرية لشهيد الشرطة برفح بمسقط رأسه فى المنوفية

أرشيفية

تستعد محافظة المنوفية لاستقبال جثمان أحد ضحايا رفح الذي لقي مصرعه في انفجار عبوة ناسفة بجوار مدرعة بشمال سيناء، لتشييع الجثمان بقريته دبركى بمركز منوف إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

ولقي عريف الشرطة نصر محمد شعبان المعداوى، مصرعه اليوم الثلاثاء، حيث كان يعمل بالحماية المدنية بشمال سيناء ومقيم بعزبة المعداوى التابعة لقرية زاوية الناعوة بمركز الشهداء.

وأصيب أهالي الفقيد بحالة من الذهول فور سماعهم للخبر من مركز الشرطة، متوجهين إلى القاهرة لانتظار جثمان نجلهم لدفنه بمقابر الأسرة.

وستقام جنازة عسكرية شعبية للضحية بحضور اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، والقيادات الأمنية بالمحافظة، فور وصول الجثمان.

وقال أهالي قرية القتيل إنه كان يتمتع بالسمعة الطيبة وحسن الخلق وكان متزوجًا ولديه محمد 7 سنوات، وهند 6 سنوات.

يُذكر أن القتيل لقي مصرعه في انفجار عبوة ناسفة بجوار إحدى المدرعات بطريق رفح – العريش بشمال سيناء، أسفر عن مصرع 6 من رجال الشرطة بينهم ضابط و5 أفراد وإصابة 2 آخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا