جنازة عسكرية لشهيد الشرطة برفح بمسقط رأسه فى المنوفية

تستعد محافظة المنوفية لاستقبال جثمان أحد ضحايا رفح الذي لقي مصرعه في انفجار عبوة ناسفة بجوار مدرعة بشمال سيناء، لتشييع الجثمان بقريته دبركى بمركز منوف إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

ولقي عريف الشرطة نصر محمد شعبان المعداوى، مصرعه اليوم الثلاثاء، حيث كان يعمل بالحماية المدنية بشمال سيناء ومقيم بعزبة المعداوى التابعة لقرية زاوية الناعوة بمركز الشهداء.

وأصيب أهالي الفقيد بحالة من الذهول فور سماعهم للخبر من مركز الشرطة، متوجهين إلى القاهرة لانتظار جثمان نجلهم لدفنه بمقابر الأسرة.

وستقام جنازة عسكرية شعبية للضحية بحضور اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، والقيادات الأمنية بالمحافظة، فور وصول الجثمان.

وقال أهالي قرية القتيل إنه كان يتمتع بالسمعة الطيبة وحسن الخلق وكان متزوجًا ولديه محمد 7 سنوات، وهند 6 سنوات.

يُذكر أن القتيل لقي مصرعه في انفجار عبوة ناسفة بجوار إحدى المدرعات بطريق رفح – العريش بشمال سيناء، أسفر عن مصرع 6 من رجال الشرطة بينهم ضابط و5 أفراد وإصابة 2 آخرين.