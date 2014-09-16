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مصادر.. التوأم يدرس الاستقالة من القلعة البيضاء بعد إحالة إبراهيم للتحقيق

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مصادر.. التوأم يدرس الاستقالة من القلعة البيضاء بعد إحالة إبراهيم للتحقيق مصادر.. التوأم يدرس الاستقالة من القلعة البيضاء بعد إحالة إبراهيم للتحقيق

التوام حسام وإبراهيم

يدرس حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وشقيقه إبراهيم حسن مدير الكرة التقدم باستقالتهما من تدريب فريق الكرة بعد قرار مجلس الإدارة بقيادة المستشار مرتضى منصور إحالة إبراهيم للتحقيق.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أصدر قرارًا بإحالة إبراهيم حسن وأحمد حسام ميدو مدير قطاع الناشئين للتحقيق بسبب تراشقهما بالألفاظ.

وعلمت “ONA” من مصادرها أنه فورعلم حسام حسن بقرار إحالة إبراهيم للتحقيق بدء التفكير بجدية مع الجهاز الفني بالكامل في التقدم باستقالتهم.

يُذكر أن إبراهيم حسن كان قد خرج عن شعوره عقب الهزيمة من الأهلي في كأس السوبر ووصف المدرب السابق لنادي الزمالك بـ “الخامورجي”، علمًا بأن أحمد حسام ميدو هو المدرب السابق للزمالك، مما دفع ميدو للرد اليوم عبر حسابه على “تويتر”.

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أونا