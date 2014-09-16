دراسة: النوم أقل من 5 ساعات يخلق «ذكريات كاذبة»

أثبتت العديد من الأبحاث السابقة أن خفض عدد ساعات النوم يؤثر سلبًا على الصحة البدنية بعدة أشكال، من بينها ضعف أداء الوظائف المعرفية، وبطء القيام بردود أفعال في الحياة اليومية، كما أنه يجعل عملية التعلم أكثر صعوبة، لكن دراسة حديثة في مجال علم النفس أثبتت أيضًا وجود علاقة بين الحرمان من النوم وخلق ما يسمى بـ«الذكريات الكاذبة».

ومن بين 193 شخصًا تم اختبارهم، كان أولئك الذين حصلوا على قسط من النوم بلغ 5 ساعات أو أقل، أكثر احتمالًا لأن يقولوا إنهم شاهدوا شريط فيديو إخباريًا في التليفزيون، رغم أنهم لم يروه بالفعل، بحسب ما نقلته مجلة «تايم» الأمريكية.

وأوضحت الدراسة أن تأثير قلة النوم يتعدى مجرد تصور أحلام يقظة أو بعض الأمور الخيالية، إذ يتطور الأمر إلى اقتناعك بقيامك بأمور أو مشاهدتك لأشياء معينة لم تحدث على أرض الواقع.

وأشارت الدراسة إلى أن المبحوثين كانوا أكثر عرضة لطرح اقتراحات أو إجابات خاطئة عندما لم يناموا أكثر من 5 ساعات. ويرجع ذلك على الأرجح إلى أن الحرمان من النوم يؤدي إلى مشاكل في ترميز المعلومات الجديدة عن طريق المخ.

وتؤكد الدراسة أن هذه النتائج لا يشترط حدوثها في حالة قلة عدد ساعات النوم على مدار فترة طويلة، ولكن يكفي فقط أن يفقد الشخص بضع ساعات من النوم في يوم واحد ليصل إلى هذه المرحلة من أحلام اليقظة أو ما يُسمى بـ«الذكريات الكاذبة».