بالصور.. 10 حروب تستنزف العالم والضحايا بالملايين

بات العالم على أعتاب حرب جديدة، حيث تحاول الولايات المتحدة حشد حلفائها لمواجهة التهديد المتنامي لتنظيم «داعش»، وأصبح العالم على صفيح ساخن، حيث تنضم هذه الحرب إلى قائمة من الحروب التي تهدد استقرار العديد من المناطق في العالم، سواء كانت حروب تقوم على أساس طائفي وعرقي مثل سوريا والعراق وجنوب السودان أو حروب تقوم على أساس مكافحة الجماعات الإرهابية في أفغانستان وباكستان و«داعش».



>1- الحرب على «داعش»



>رغم الحشد الدولي الذي تقوم به الولايات المتحدة لتشكيل تحالف دولي لشن حرب على «داعش» خلال الأسابيع القليلة الماضية، نظراً لما حققه التنظيم من مكاسب، جعلته من أكثر التنظيمات الإرهابية تهديداً للأمن على الصعيد العالمي، فإن الحرب مع «داعش» إقليمياً بدأت العام الماضي، حيث ينشط التنظيم في العراق وسوريا.

ويكتسب «داعش» قوته من الانهيار السياسي الذي تشهده معظم دول الشرق الأوسط، والانقسامات الطائفية بين السنة والشيعة المشتعلة من لبنان إلى البحرين، فضلاً عن قدرته على استقطاب شباب للتجنيد ليس فقط من دول الشرق الأوسط، وإنما من دول أوروبا والولايات المتحدة أيضاً.

وبحسب الاستخبارات الأمريكية، يتراوح عدد مقاتلي «داعش» في سوريا والعراق بين 20 ألفاً و31 ألفاً، في تقديرات جديدة تزيد بأضعاف عن تقديراتها السابقة البالغة 10 آلاف مقاتل، وذلك بعد أشهر من إعلان «الخلافة الإسلامية»، ونشر التنظيم خريطة توسعية ترسم طموحاته المستقبلية في التوسع عبر شمال إفريقيا حتى أسبانيا وعبر الشرق الأوسط والبلدان الإسلامية والإشراف على روسيا باعتبارها الهدف النهائي.

2- سوريا



>بدأت الأزمة السورية عام 2011 بين الحكومة السورية والمعارضة التي أرادت إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وأصبحت الحرب في سوريا «الأكثر دموية»، حيث ترتكب قوات الأسد «جرائم حرب» ضد شعبه، كما دخل «داعش» على خط المواجهة، مرتكباً «مجازر بشعة» ضد كل من يخرج على أفكاره أو يخالفها.

وقدرت الأمم المتحدة عدد النازحين السوريين الذين فروا من البلاد بثلاثة ملايين لاجئ، كما تجاوز عدد الضحايا 191 ألف قتيل خلال السنوات الثلاث الأولي للصراع. وتشير تقارير الأمم إلى أن العدد الأكبر من الضحايا سقطوا في دمشق وحلب وحمص وإدلب، في حين أن العدد الأقل سقط في الرقة والحسكة ودرعا.



>3- أفغانستان

مر 13 عاماً على هجمات 11 سبتمبر، وبدء الحرب في أفغانستان التي خاضتها القوات الأمريكية وحلفائها ضد حركة «طالبان» وتنظيم «القاعدة» تحت شعار «الحرب على الإرهاب» منذ عام 2001، ومازالت الحكومة الأفغانية تحارب للقضاء على التنظيم الذي فشلت في وقف انبعاثه من جديد، بعدما حقق مكاسب سريعة في أفغانستان دون معارضة تذكر من الجيش الأفغاني مع بدء انسحاب القوات الأمريكية المدعومة من قبل قوات حلف شمال الأطلنطي (الناتو).

ويأتي الوضع الأمني المتأزم بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو الماضي لتحديد من سيخلف الرئيس حامد كرزاي، وهو الأمر الذي لم يحسم حتى الآن.

ويعود تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان إلى عدة عوامل، من بينها غياب الدعم، وانسحاب القوات الدولية، وضعف الحكومة الأفغانية، والوضع الإقليمي غير المستقر، فضلاً عن الإفراج عن معتقلي «طالبان» الذين عادوا للقتال مرة أخرى.



>4-باكستان



>لم تعد الأزمة في باكستان تقتصر على الحرب الدائرة بين الحكومة الباكستانية والجماعات المسلحة من تنظيم «القاعدة» وحركة «طالبان»، ومجموعات متطرفة أخرى، فقد دخلت المعارضة السياسية على خط المواجهة من جهة أخرى.

ورغم أن الحكومة الباكستانية أحرزت «تقدماً نسبياً» فيما يتعلق بالمواجهة مع الجماعات المسلحة، فإنها مازالت بعيدة عن تحقيق أهدافها. كما لم يعد التمرد على أطراف البلاد فقط، فقد تمردت المعارضة السياسية خلال الأسابيع الماضية أيضاً في إسلام أباد، ووصل الأمر إلى اقتحام متظاهرون مقر التلفزيون الباكستاني.

ويقود المظاهرات الاحتجاجية لاعب الكريكيت الشهير عمران خان ورجل الدين المعارض طاهر قادرى، مطالبين بتنحى رئيس الوزراء، نواز شريف، بعد رفضه المهلة المحددة للتحقيق، فيما تردد عن جرائم تحايل على القانون خلال الانتخابات التي جرت في باكستان العام الماضى وأسفرت عن فوزه.

وأخذت الأزمة «بعداً دموياً»، حيث تعرض متظاهرون للقتل والإصابة بعد إطلاق الشرطة الباكستانية رصاصات مطاطية وغازاً مسيلاً للدموع على حشد كان يسير باتجاه مقر إقامة شريف للمطالبة باستقالته.

5- جنوب السودان

انفصلت جنوب السودان في 2011، ودخلت في حرب أهلية منذ نهاية العام الماضي على خلفية «محاول انقلابية فاشلة» من ريك مشار، النائب السابق لرئيس جنوب السودان، سيلفا كير ميارديت، بين أنصار الطرفين، وتحول الصراع السياسي إلى أعمال عنف ذات طابع عرقي.

وحذرت الأمم المتحدة من تسارع تدهور الوضع الأمني والإنساني في جنوب السودان، وقالت إنها تستعد لإعلان حالة المجاعة في البلاد الغنية بالنفط، بسبب تفاقم الأزمة الأمنية والإنسانية منذ نشوب الحرب الأهلية.

ومنذ ديسمبر الماضي، أسفر القتال بين القوات الحكومية التابعة لكير والمتمردين المسلحين المؤيدين لمشار عن نزوح 1،5 مليون شخص على الأقل، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى تحذير القادة المتخاصمين في جنوب السودان بأنهم سيتعرضون لفرض عقوبات إذا فشلوا في أداء دورهم في وقف الحرب الأهلية التي خلفت البلاد على حافة المجاعة.

وأكدت منظمة «أطباء بلا حدود»، أغسطس الماضي، أن أكثر من 40 ألف شخص على الأقل، ممن فروا من مناطق الصراع في جنوب السودان، يعيشون في أوضاع مروعة في معسكر تابع للأمم المتحدة.

وتؤكد منظمة «أبحاث النزاعات المسلحة» أن شحنات أسلحة بـملايين الدولارات تدفقت على جنوب السودان منذ اندلاع الحرب الأهلية فيه، مشيرة إلى أن دولًا تلعب دورًا كبيرًا في عملية السلام متورطة في ذلك.

6- ليبيا



>تعاني الحكومة الليبية من العنف الذي تأجج على خلفية سقوط نظام العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي، واندلاع حرب أهلية، وأصبح في ليبيا دولتان، الدولة الرسمية ودولة الميليشيات، ودخلت البلاد في «صراع الشرعيات».

المليشيات تغذت على ضعف الدولة الليبية وضعف المؤسسات التي تشكلت عقب الثورة وهي المجلس الانتقالي ومن بعده المؤتمر الوطني العام اللذين شهدا انقسامات سياسية حادة القت بظلالها على استقرار الأوضاع. ووفقاً لتقدير جهاز الاستخبارات البريطاني، فإن ليبيا عقب الإطاحة بالقذافي كان فيها مليون طن من الأسلحة أي أكثر مما لدى الجيش البريطاني.

في ليبيا، كما في غيرها من الدول، يسود الصراع بين الجماعات المسلحة أيضاً حينما تتعارض المصالح، وفي ليبيا الجديدة بعد القذافي يوجد الكثير مما يمكن الصراع حوله: النفوذ السياسي، السلطة والهيمنة، المغانم الاقتصادية والمالية، الشرعية الثورية بل وحتى الأصالة والانتماء للهوية الليبية.

ومن جانبه، أكد الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، طارق متري، أن المواجهات المسلحة، التي تعد سببا ونتيجة للانقسامات العميقة بين الفصائل السياسية قد وصلت إلى «درجة غير مسبوقة» من الخطورة.

ويتواصل القتال في شرق ليبيا بين تحالف القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، وتحالف آخر يضم قوات درع ليبيا، والكتائب المسلحة والجماعة المتطرفة المعروفة باسم «أنصار الشريعة».

وتفيد التقديرات بنزوح أكثر من 100 ألف شخص، ولجوء 150 ألفا إلى الخارج. وقد أدى العنف إلى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة في 27 أغسطس الماضي إلى تبني قراراً يوسع العقوبات المفروضة على ليبيا لتشمل الميليشيات المتناحرة في البلاد.

7-أوكرانيا



>بعد إعلان السلطات الروسية ضم شبه جزيرة القرم رسميًا إلى البلاد، وانتزاعها من قبضة أوكرانيا، مارس الماضي، رداً على الإطاحة برئيس أوكراني موال لموسكو، تعرضت حكومة كييف لسلسلة من الهزائم على أيدي الانفصاليين الموالين لروسيا الذين يواصلون تقدمهم على عدة جبهات شرق أوكرانيا.

وشهد الصراع بين الحكومة الأوكرانية والانفصاليين تطوراً ملحوظاً الفترة الأخيرة بعد سيطرة الانفصاليين على بلدة رئيسية في شرق أوكرانيا، وذلك بحسب ما ذكره الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، الذي أعلن دخول قوات روسية بلاده، الخميس الماضي، وهو ما يفتح جبهة جديدة في الصراع، في الوقت الذي يحاول الجيش الأوكراني محاصرة الانفصاليين في معاقلهم الرئيسية في دونيتسك ولوجانسك.

وأعلنت الأمم المتحدة مؤخراً أن النزاع في شرق أوكرانيا أدى إلى مقتل حوالي 2600 شخص منذ منتصف إبريل الماضي، فيما أكدت إدارة المفوض الأعلى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء، أن عدد من نزحوا من ديارهم بسبب النزاع المسلح في شرق أوكرانيا تجاوز المليون، وأن 260 ألفاً منهم نازحون داخل الأراضي الأوكرانية.

ورغم توصل السلطات الأوكرانية إلي اتفاق وقف إطلاق نار من 12 نقطة مع الانفصاليين المواليين لروسيا في 5 سبتمبر الماضي، لكن تقارير يومية تشير إلي انتهاكات للهدنة. وبموجب الاتفاق، أقر البرلمان الأوكراني قانوناً يعطي مناطق الشرق الانفصالية الناطقة بالروسية «حكماً ذاتياً محدوداً» بموجب اقتراح عرضته الحكومة بهدف إنهاء النزاع في البلاد.

وأعلنت مفوضية اللاجئين عن السلطات الأوكرانية أن نحو 2،2 مليون أوكراني مازالوا في المناطق التي تحولت إلى ساحة معارك بين القوات الأوكرانية وقوات الدفاع الشعبي.

وتتهم أوكرانيا روسيا بشن ما وصفته بـ «الحرب الكبرى» التي قد تحصد أرواح الآلاف، بينما تستنكر موسكو هذه التصريحات قائلة «إن كييف جرت الشعب الأوكراني إلى مزيد من الخلافات الأهلية الدموية».



>8- العراق



>رغم أن العام الماضي كان «الأكثر دموية» بالنسبة للعراق منذ عام 2008، حيث حصدت أعمال العنف هناك أرواح أكثر من 8800 شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، فقد شهد عام 2014 تطور نوعي في الأزمة العراقية مع دخول تنظيم «داعش» كطرف منفصل بقوة في الصراع، وسيطرتها على مناطق شاسعة من شمال وشرق العراق، وإعلان ما وصفه بـ«الخلافة الإسلامية»، فضلاً عن التجاوزات والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وانتهاك القانون الدولي الإنساني الناجم عن الأعمال الإرهابية التي يرتكبها مقاتلو «داعش» في عدة محافظات عراقية ضد كل من يخالف التنظيم سواء من السنة أو الأكراد أو المسيحيين أو الطائفة الأيزيدية الذين فروا أمام زحف المتشددين الإسلاميين، محاصرين في المناطق الجبلية شمال العراق.

ويحارب الجيش العراقي والقبائل العراقية وقوات البيشمركة (أكراد) تنظيم «داعش» في محاولة إلى استعادة المناطق التي سيطر عليها التنظيم، كما شنت الطائرات الأمريكية غارات في مناطق مختلفة بالعراق منذ 8 أغسطس الماضي تجاوزت 160 غارة، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون».

وبخلاف الرعب الذي يبثه «داعش» في أنحاء العراق، فإن بغداد تشهد بشكل شبه يومي هجمات غالباً من خلال بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، تستهدف المدنيين والعناصر الأمنية في مختلف أجزاء المدينة، وتؤدي إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى. ، وذلك على خلفية الصراعات الطائفية بين السنة والشيعة التي قسمت البلاد منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق مؤخراً أن حصيلة أعمال العنف والإرهاب التي ضربت العراق في أغسطس الماضي بلغت 1420 قتيل على الأقل، فيما أصيب نحو 1370، ونزح أكثر من مليون و200 ألف خلال الفترة ذاتها.



>9- غزة



>لم تكن الحرب الأخيرة على غزة سوى أحد حلقات مسلسل الصراع العربي الإسرائيلي بشكل عام، والصراع الإسرائيلي مع حركات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بشكل خاص.

بدأت الحرب فعلياً في 8 يوليو 2014، أطلق عليها الجيش الإسرائيلي عملية «الجرف الصامد». ورغم اتفاق التهدئة الذي توصل إلي الطرفان في القاهرة في 27 أغسطس الماضي، فإن هذا الاتفاق مهدد بالانهيار على خلفية تبادل الاتهامات بين قادة «حماس» وإسرائيل حول خرق الهدنة، إلا أن مسؤولين فلسطينيين توقعوا ، استئناف مفاوضات تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الأسبوع المقبل

واستشهد خلال العدوان الإسرائيلي أكثر من 2150 فلسطيني وأصيب 11 ألف آخرون ودمرت عشرات آلاف الوحدات السكنية خلال العملية العدوانية التي بدأت في 7 يوليو الماضي واستمرت لـ51 يومًا، كما أسفرت العمليات العسكرية التي ردت بها المقاومة الفلسطينية عن مقتل 70 إسرائيلي وجرح 720 شخص.



>10- نيجيريا



>على غرار تنظيم «داعش»، تعاني نيجيريا من الرعب الذي يسببه للمدنيين جماعة «بوكو حرام» الإرهابية التي أنشأت عام 2002، في البداية اتجهت إلى معارضة التعليم الغربي، ثم شنت فيما بعد عدد من الهجمات الإرهابية وقتلت الآلاف وخطفت المدنيين، حتى أعلنت إنشاء «دولة إسلامية» في البلدات والقرى التي استولت عليها في شمال شرق نيجيريا، الأسبوع الماضي، ورفض الجيش النيجيري إعلان الجماعة، واصفا إياه بأنه «لا معنى له».

واستولت الحركة، منذ أبريل الماضي، على عدد كبير من القرى وسيطرت على مناطق بأكملها في شمال شرق البلاد بعدما انسحب منها الجيش، وكان آلاف الأشخاص قتلوا منذ عام 2009، عندما بدأت «بوكو حرام» تمردها. ومن بين أشهر حالات الاختطاف التي حظيت باهتمام إعلامي دولي اختطاف 200 تلميذة إبريل الماضي.

وأعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (أوشا)، أغسطس الماضي، أن هجمات «بوكو حرام» في شمال شرق نيجيريا أجبرت نحو 650 ألف شخص على النزوح منذ مايو 2013.

وقال المكتب إن 436 ألفًا و608 أشخاص نزحوا من ولايات أداماوا وبورنو ويوبي، التي أعلنت فيها حال الطوارئ، منذ مايو 2013، وذلك بزيادة نحو200 ألف مقارنة بمايو الماضي.

وكانت أخر أعمال العنف التي شهدتها نيجريا، اجتياح «بوكو حرام» معظم أجزاء بلدة باما في شمال شرق نيجيريا بعد قتال أسفر عن مقتل نحو 70 شخصاً وتشريد آلاف السكان.