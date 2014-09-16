الإمام الأكبر يُقرر زيادة المنح المقدمة من الأزهر لطلاب الصومال

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، زيادة عدد المنح التعليمية المقدمة من الأزهر لطلاب الصومال.

جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الثلاثاء، بمقر مشيخة الأزهر السفير وليد إسماعيل، سفير مصر الجديد لدى الصومال، بمناسبة تعيينه سفيرًا جديدًا لدى الصومال.

وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر من أجل العمل على دفع العلاقات الثنائية بين الأزهر والصومال في كل المجالات.

وطلب السفير من فضيلة شيخ الأزهر زيادة المنح المقدمة من الأزهر الشريف لطلاب وطالبات دولة الصومال لتشمل الكليات العملية، وتزويد دولة الصومال بمكتبة إسلامية ترعى الفكر الوسطي المعتدل هناك.

وقد رحب فضيلة الإمام الأكبر بالسفير، وتمنى له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة بالصومال، مبديًا استعداد الأزهر لدعم الصومال في جميع المجالات الثقافية والدينية.

وقرر فضيلته زيادة المنح المقدمة من الأزهر الشريف لطلاب وطالبات دولة الصومال لتصل إلى 10 منحٍ بالكليات العملية.