أخبار عاجلة

تغطية خاصة - د/ مصطفى الفقي: الولاات المتحدة الأمريكية ملزمة بتنفيذ تصريحات ترامب مع الرئيس السيسي -
فيديو.. الغيطي لطارق عامر: «أقطع دراعي لو نفذت تعهداتك» -
شريف إسماعيل: السيسي يطالب ترامب بالتصدي لتمدد التطرف والإرهاب -
جامعة المنصورة تكذب تصريحات رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بشأن فسادها -
فيديو صادم.. رقص السكارى على صوت الأذان داخل ملهى ليلي -
مصدر يكشف تفاصيل هروب ٧ مساجين من مركز شرطة البلينا -
مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

الإمام الأكبر يُقرر زيادة المنح المقدمة من الأزهر لطلاب الصومال

  • مصر
  • 13
Google+ Print

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، زيادة عدد المنح التعليمية المقدمة من الأزهر لطلاب الصومال.

جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، الثلاثاء، بمقر مشيخة الأزهر السفير وليد إسماعيل، سفير الجديد لدى الصومال، بمناسبة تعيينه سفيرًا جديدًا لدى الصومال.

وتم خلال المقابلة تبادل وجهات النظر من أجل العمل على دفع العلاقات الثنائية بين الأزهر والصومال في كل المجالات.

وطلب السفير من فضيلة شيخ الأزهر زيادة المنح المقدمة من الأزهر الشريف لطلاب وطالبات دولة الصومال لتشمل الكليات العملية، وتزويد دولة الصومال بمكتبة إسلامية ترعى الفكر الوسطي المعتدل هناك.

وقد رحب فضيلة الإمام الأكبر بالسفير، وتمنى له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة بالصومال، مبديًا استعداد الأزهر لدعم الصومال في جميع المجالات الثقافية والدينية.

وقرر فضيلته زيادة المنح المقدمة من الأزهر الشريف لطلاب وطالبات دولة الصومال لتصل إلى 10 منحٍ بالكليات العملية.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية