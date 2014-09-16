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«نيويورك بوست»: «داعش» يعيد فتح مدارس الموصل دون الموسيقى والأدب والتاريخ

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ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، الثلاثاء، أن مسلحي تنظيم «داعش» حظروا تدريس الموسيقى والأدب والتاريخ في المدارس التي أعادوا فتحها بمدينة الموصل العراقية التي يسيطرون عليها.

وأكدت الصحيفة أن معظم الآباء فضلوا إبقاء أطفالهم في المنازل بدلا من إخضاعهم لتعاليم ملتوية على أيدي التنظيم المسلح.

وقال أحد سكان الموصل: «إن التنظيم سيمارس عملية غسيل مخ وتلويث أفكار الأطفال، المهم بالنسبة لنا هو أن يتعلم أطفالنا بشكل صحيح، حتى لو خسروا سنة دراسية كاملة وشهادة رسمية».

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