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محافظ دمياط: خطة شاملة لرفع كفاءة وتطوير قرى المحافظة

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محافظ دمياط: خطة شاملة لرفع كفاءة وتطوير قرى المحافظة محافظ دمياط: خطة شاملة لرفع كفاءة وتطوير قرى المحافظة

اللواء محمد عبد-اللطيف منصور-محافظ-دمياط

عقد اللواء محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط، اجتماعًا برؤساء المراكز، والمدن، والجهات المعنية بحضور اللواء إلهامي عارف السكرتير العام المساعد. 

ناقش المحافظ، خطة تطوير ورفع كفاءة القرى الأكثر إحتياجاً وتحديد إحتياجات هذه القرى من الخدمات المختلفة وذلك ضمن الخطة التي رسمتها الدولة لتنمية عدد 25 قرية بكل محافظة على مدار 4 سنوات ، وشدد المحافظ على عمل قاعدة بياناتلإحتياجات جميع القرى من كافة المرافق والخدمات على مستوى المحافظة ، وقدتحددت قرى عزب النهضة ، البصارطة ، البستان ، العنانية ، السيالة ، غيطالنصارى ضمن القرى الأكثر إحتياجاً بمركز دمياط .

كما ناقش الاجتماع رفع كفاءة وتنمية قرى الكحيل ، الهواشم ، السواحل ، العوامربمركز كفر البطيخ ، والسالمية ، كرم ورزوق ، وميت الشيوخ ، حجاجة ، الأربعين ،الطرحة ، كفر الشناوي ، العزازمة ، الغوابين أبو جريدة بمركز فارسكور ، كما ناقش الاجتماع أيضاً تنمية قرى اللوزي ، الإبراهيمية القبلية ، أبو راشد ،الإبراهيمية البحرية ، أبو عياد بمركز كفر سعد .

وإختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على بحث مطالب واحتياجات كل قرية على حدة وتحديد أولوياتها من خلال خطة شاملة على مستوى المحافظة.

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