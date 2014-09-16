“الأعلى للصحافة” يفتح باب الترشح لعضوية مجالس إدارات وعموميات “الصحف القومية”

أعلن المجلس الأعلي للصحافة ،الثلاثاء ، عن فتح باب الترشح للانتخابات الخاصة بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

وقرر المجلس تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة الدكتور حسن عماد مكاوي وكيل المجلس الأعلي للصحافة، وعضوية كلاً من صلاح عيسي أمين عام المجلس، الدكتور نور فرحات عضو المجلس القانوني ، كريمة كمال رئيس لجنة شؤون الصحافة والصحفيين بالمجلس ، وحمدي مصيلحي الأمين العام المساعد.

وقال نايف عبدالله، رئيس قطاع الصحافة بالمجلس، أنه تم تخصيص 3 مندوبين عن المجلس في كل مؤسسة، أحدهم لاستقبال طلبات الصحفيين، والثاني للإداريين، والثالث للعمال،على أن يقدموا الطلبات للمجلس لمراجعتها وإعداد قائمة بالمتقدمين ، حتى يوم الخميس المقبل .

وأضاف عبدالله،فى تصريحات صحفية، أن المجلس الأعلى للصحافة سيحرر كشوفاً بأسماء المرشحين بعد يومين من غلق باب الترشح لرفعها للمؤسسات، بحيث يتم فتح باب الطعون والتنازلات ليتم الفصل فيها ، موضحاً أن المجلس سيعطي فرصة للمرشحين لإجراء الدعاية إلى أن تجرى الانتخابات الأحد التالى لعيد الأضحى المبارك، حيث تبدأ أول يوم بمؤسسة الأهرام ويليها الأخبار والشركة القومية للتوزيع، ثم باقي المؤسسات في يوم واحد.