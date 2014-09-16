تأجيل قضية المتهمين بقتل رجل أعمال بالسويس لجلسة 19 نوفمبر

قررت محكمة جنايات السويس الدائرة الثالثة ، برئاسة المستشار مجدي عبد المجيد ، وعضوية المستشارين سيد محمد شومة، وممدوح أبراهيم ، بسكرتارية مصطفي عبد السلام ومحمد سليمان ظهر اليوم الثلاثاء تأجيل قضية محاكمة المتهمين بمقتل رجل الاعمال حمادة الرموزي إلى 19 نوفمبر للاستماع للمرافعة الشفوية.

ترجع وقائع الأحداث إلى 2 ابريل 2013 بتردد اختطاف رجل أعمال من قبل مجهولين لمساومة أسرته على فدية ومبلغ مالي كبير ، وتبين من التحريات التى أجراها العميد عبد اللطيف الحناوي ،مدير المباحث الجنائية السابق ، والعقيد خالد العزب ،رئيس المباحث الأسبق ،أن رجل الإعمال لم يُخطف وتم قتله بوحدته السكنية بمنطقة الغريب بمعاونة زوجته وهو ما اعترف به المتهمين فى التحقيقات ويدعى المتهم الأول ” كريم . أ . أ ” 19 سنه و ” سعيد . أ . ع ” 45 سنه و ” غادة . م . ع ” 40 سنه .

اعترف المتهمين بأن زوجة المتهم استغلت صديق ابنتها ويدعى ” كريم ” وأخر لاستدراج وقتل طليقها ، وبالمتابعة تبين أن الزوجة أحضرت المتهم الأول والثاني لمنزل القتيل مساء الإثنين وقاموا بالدخول في مناقشه معه استمرت دقائق حول سوء معاملته لزوجته الأولى وأن ما يفعله هو ضار له ولزوجته الأولى وعندما رفض حديثهم قاموا بتخديره وضربة ووضعه في أحد الستائر ونقله من وحدته السكنية بمنطقة الغريب إلى أحد السيارات وقاموا بقتله ودفنه بأحد العيون والمدافن بمنطقة حوض الروض ودفنه وإلقاء جهازه المحمول بمنطقة خليج السويس بمنطقة الورنيش .

تم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة بعد تحديد أماكنهم وبمناقشتهم بقسم شرطة عتاقة اعترفوا بالواقعة ، حيث أكدت زوجته أنها فعلت ذلك بسبب سوء معاملته لها وزواجه عرفي عليها ، وقاموا بالإرشاد على جثمانه وإخراجها من أحد المقابر والتعرف عليها .