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جنازة عسكرية شعبية بالمنوفية لأحد ضحايا انفجار رفح

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جنازة عسكرية شعبية بالمنوفية لأحد ضحايا انفجار رفح جنازة عسكرية شعبية بالمنوفية لأحد ضحايا انفجار رفح

الدكتور أحمد فوزي محافظ المنوفية

تستعد محافظة  المنوفية، لاستقبال جثمان أحد ضحايا رفح الذى لقى مصرعه فى انفجار عبوة ناسفة بجوار مدرعة بشمال سيناء; لتشييع الجثمان بقريته دبركى بمركز منوف إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة .

لقى عريف الشرطة نصر محمد شعبان المعداوى، مصرعه اليوم الثلاثاء، حيث كان يعمل بالحماية المدنية بشمال سيناء، ومقيم بعزبة المعداوى التابعة لقرية زاوية الناعوة بمركز الشهداء .

وأصيب اهالى الفقيد بحالة من الذهول فور سماعهم للخبر من مركز الشرطة، وبفورهم توجهوا  الى القاهرة لانتظار جثمان نجلهم لدفنه بمقابر الأسرة .

تقام جنازة عسكرية شعبية للضحية بحضور اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية والقيادات الامنية بالمحافظة فور وصول الجثمان .

وقال أهالى قرية القتيل أنه كان يتمتع بالسمعة الطيبة وحسن الخلق وكان متزوج ولديه ولد محمد 7 سنوات وهند 6 سنوات .

يذكر أن القتيل لقى مصرعه فى انفجار عبوة ناسفه بجوار احدى المدرعات بطريق رفح العريش بشمال سيناء اسفرت عن مصرع 6من رجال الشرطة بينهم ضابط و5افراد وإصابة 2اخرين .

 

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