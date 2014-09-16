جنازة عسكرية شعبية بالمنوفية لأحد ضحايا انفجار رفح

تستعد محافظة المنوفية، لاستقبال جثمان أحد ضحايا رفح الذى لقى مصرعه فى انفجار عبوة ناسفة بجوار مدرعة بشمال سيناء; لتشييع الجثمان بقريته دبركى بمركز منوف إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة .

لقى عريف الشرطة نصر محمد شعبان المعداوى، مصرعه اليوم الثلاثاء، حيث كان يعمل بالحماية المدنية بشمال سيناء، ومقيم بعزبة المعداوى التابعة لقرية زاوية الناعوة بمركز الشهداء .

وأصيب اهالى الفقيد بحالة من الذهول فور سماعهم للخبر من مركز الشرطة، وبفورهم توجهوا الى القاهرة لانتظار جثمان نجلهم لدفنه بمقابر الأسرة .

تقام جنازة عسكرية شعبية للضحية بحضور اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية والقيادات الامنية بالمحافظة فور وصول الجثمان .

وقال أهالى قرية القتيل أنه كان يتمتع بالسمعة الطيبة وحسن الخلق وكان متزوج ولديه ولد محمد 7 سنوات وهند 6 سنوات .

يذكر أن القتيل لقى مصرعه فى انفجار عبوة ناسفه بجوار احدى المدرعات بطريق رفح العريش بشمال سيناء اسفرت عن مصرع 6من رجال الشرطة بينهم ضابط و5افراد وإصابة 2اخرين .