جولة تفقدية لمحافظ السويس لقرى الخريجين والمخابز

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس، واللواءعلاء إسماعيل رئيس حي فيصل، بجولة تفقدية لقرى شباب الخريجين( محمد عبده – محمد كريم – يوسف السباعى و الرائد)، تفقد خلالها المخابزالموجودة بالقري; لمتابعة جودة رغيف العيش، إذ أكد علي ضخ المياة للمنطقة وتابع الأعمال التي تتم لرفع كفاءة محطة مياه الشرب بقرية الرائد وتفقد اعمال تدعيم الكهرباء بالقري.

تفقد السروري، مدارس( الرائد الابتدائية والشهيد حمزة بن عبد المطلب); للوقوف على الاستعدادات النهائية بمدارس وقرية الألبان الجديدة لإستقبال العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في 20 سبتمبر .

وقام المحافظ بجولة للمجزر الالي بقرية الرائد رافقه فيها الدكتور حسن الجعويني مدير عام الطب البيطري لمتابعة استعداد المجزر لاستقبال لحوم الاضاحي من اهالي السويس بمناسبة عيد الاضحي المبارك .