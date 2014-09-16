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أبو مازن في ذكرى «صبرا وشاتيلا»: قوات الاحتلال تمارس الإرهاب.. ومصممون على المواجهة بالحكمة

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أبو مازن في ذكرى «صبرا وشاتيلا»: قوات الاحتلال تمارس الإرهاب.. ومصممون على المواجهة بالحكمة أبو مازن في ذكرى «صبرا وشاتيلا»: قوات الاحتلال تمارس الإرهاب.. ومصممون على المواجهة بالحكمة

قال رئيس السلطة الفلسطينية “محمود عباس” (أبو مازن) “إننا امام تحديات كبيرة وجسيمة ولكننا مصممون على مواجهتها بالحكمة والإرادة والعنفوان والثبات ولن تزيدنا هذه التحديات إلا صلابة وصمودا وإصرارا على المضي في طريقنا الذي لن نحيد عنه”.

وأضاف “أبو مازن” خلال كلمة هاتفية ألقاها أمام مهرجان تأييده بمناسبة الذكرى ال 32 لمذبحة “صبرا وشاتيلا” والذي نظم في مدينة “طولكرم” اليوم (الثلاثاء) “أن تأييد العالم يزداد لنا يوما بعد يوم. فنحن ضحية لعدوان غاشم مارس ابشع أنواع الإرهاب والعنف ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة”.

وأستطرد أبو مازن قائلا “أننا ذاهبون إلى الأمم المتحدة كوسيلة من وسائل كفاحنا لتحقيق أهدافنا.. وسنذهب إلى كل المنظمات الدولية لطلب الحماية لشعبنا لمعاقبة المجرمين”.. مشددا على “أننا واثقون بالنصر وواثقون بأنفسنا وبشعبنا من اجل نيل الحرية والاستقلال وبأن تضحياتنا لا يمكن أن تذهب سدى والنصر دائما للشعوب المكافحة”.

أ  ش  أ

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