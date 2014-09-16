كيكات البطاطا الحلوة بالكراميل

تقدم الطاهية منال عبيدة وصفة مميزة وهي كعكات البطاطا الحلوة بالكراميل... جربيها وشاركي صديقاتك بها

المقادير:

1كوب طحين

1/2 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

1/4 ملعقة صغيرة كربونات

1/4 ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة قرفة

1/2 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

رشة جوزة الطيب

أصبع زبدة (100غم) بحرارة الغرفة

كوب سكر بني

2 بيضة

2 ملعقة صغيرة فانيلا

كوب بطاطا حلوة مهروسة

مقادير صوص الكراميل:

كوب سكر بني فاتح

أصبع زبدة (100غم)

1/2 كوب كريما سائلة

2 كوب سكر بودرة منخل

للبيكان او الجوز المكرمل:

2 ملعقة طعام زبدة

2 ملعقة طعام سكر بني

كوب بيكان او جوز مفروم خشن

طريقة التحضير:

1. تخلط كل المكونات الجافة في وعاء

2.تخفق الزبدة والسكر جيدا لتصبح كالكريما

3. يضاف البيض (بيضة كل مرة) مع الخلط ثم الفانيلا

4. تضاف البطاطا الحلوة

5. يضاف خليط الطحين وتخفق لتختلط مدة دقيقة وتوزع على صحون التارت المدهونة

6. تخبز على 175 من 15-20 دقيقة لتجتاز اختبار الكيك وتقلب وتبرد على سلك معدني

7. في هذه الاثناء نحضر البيكان المكرمل بخلط الزبدجة والسكر بوعاء في المايكرويف او على النار لتذوب الزبدة والسكر ويضاف البيكان وتفرد على صينية صغيرة مبطنة بورق الخبز وتخبز من 10-12 دقيقة على 175 مع التقليب لكي لا تحترق تخرج وتترك لتبرد

8. لتحضير الصوص: فيوضع اصبع الزبدة والسكر البني على نار هادئة لتسيح الزبدة ويذوب السكر وتغلى 2 دقيقة

9. تضاف الكريما وتحرك وتترك لتغلي 3 دقيقة وترفع

10. يضاف السكر الناعم وتخلط للحصول على صوص الكراميل (ممكن الاحتفاظ بها لمدة شهر بالثلاجة)

11. غطى وجة التارتات بالكراميل وترش او ترتب عليها حبات البيكان وتزين بالمزيد من الصوص

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