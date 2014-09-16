مسقعة البطاطا الشهية

قدمت الطاهية منال عبيدة وصفة مسقعة البطاطا خصيصا إلى مطبخ سيدتي.نت

جربي هذه الوصفة الشهية لمائدة متميزة

المقادير:

3 حبات بطاطا كبيرة مقطعة شرائح ومقلية 1/2 استواء

1/4 كوب لحم مفروم ناعم

بصلة متوسطة مفروم ناعم

ملعقة صغيرة بهار مشكل

حبة ثوم مهروس

حبة بندورة متوسطة مفرومة ناعم

ملعقة صغيرة زعتر ناشف

1/4 كوب كزبرة خضراء مفرومة

2 ملعقة طعام رب بندورة

1/2 كوب ماء

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود

للوجه:

بيضة مخفوقة مع رشة ملح وفلفل أسود

1/2 كوب لبن زبادي

1/4 كوب حليب

2 ملعقة طعام جبنة بارمزان مبشورة

بقدونس مفروم للزينة

طريقة التحضير:

1. في مقلاة يوضع زيت الزيتون وتذبل البصلة ويضاف اللحم ليتغير لونة وينضج ويرش بالملح والفلفل الأسود وملعقة البهارات المشكلة ويضاف الثوم وتقلب

2. تضاف البندورة والكزبرة وتقلب لتذبل البندورة ويضاف الزعتر ثم يضاف رب البندورة و1/2 كوب ماء وتسبك على النار

3. في صحن الفرن توزع نصف كمية البطاطا ثم الحشوة ثم البطاطا المتبقية

4. للوجه: نخفق المقادير ونسكبها على الوجة

5. توضع في الفرن على حرارة 180 من 20-30 دقيقة لتتسبك ويحمر الوجة وترش بالبقدونس

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