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سلطة الدجاج بالحمص لمائدة صحية

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سلطة الدجاج بالحمص لمائدة صحية سلطة الدجاج بالحمص لمائدة صحية

الثلاثاء 16-09-2014 10:21

تقدم الطاهية إيناس عاهد وصفة لذيذة لمائدة صحية وهي سلطة الدجاج بالحمص

جربيها أثناء حميتك للحصول على وحبة متكاملة و شهية في الوقت ذاته

 

المقادير :

 


1 كوب حمص حب

2 حبة بندورة مفرومة

4 قطع دجاج مسحب

1 حبة فلفل أخضر مفروم ناعم

1 حبة فلفل أحمر مفروم ناعم

1بصلة صغيرة مفرومة ناعم

عصير ليمونه .
 

للصوص:

 1/2 ضمة كزبرة

 1/2 ضمة بقدونس

 3 سن ثوم مهروس

2 معلقة كبيرة خل أبيض

عصير نصف ليمونة

1/4 ملعقة صغيرة بابريكا

1/4 ملعقة صغيرة كمون

2 معلقة كبيرة زيت زيتون

 

 

طريقة التحضير:

1.  نخلط مقادير الصوص معا ونأخذ نصف الكمية ونخلطها بالدجاج ثم نشويه على الشواي ليستوي 

2.  نخلط  الجزء المتبقي من الصوص مع بقية المقادير جيدا

3.  نصب الخليط بطبق التقديم و توزع عليه قطع الدجاج

 

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