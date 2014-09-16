سلطة الدجاج بالحمص لمائدة صحية

تقدم الطاهية إيناس عاهد وصفة لذيذة لمائدة صحية وهي سلطة الدجاج بالحمص

جربيها أثناء حميتك للحصول على وحبة متكاملة و شهية في الوقت ذاته

المقادير :



1 كوب حمص حب

2 حبة بندورة مفرومة

4 قطع دجاج مسحب

1 حبة فلفل أخضر مفروم ناعم

1 حبة فلفل أحمر مفروم ناعم

1بصلة صغيرة مفرومة ناعم

عصير ليمونه .



للصوص:

1/2 ضمة كزبرة

1/2 ضمة بقدونس

3 سن ثوم مهروس

2 معلقة كبيرة خل أبيض

عصير نصف ليمونة

1/4 ملعقة صغيرة بابريكا

1/4 ملعقة صغيرة كمون

2 معلقة كبيرة زيت زيتون

طريقة التحضير:

1. نخلط مقادير الصوص معا ونأخذ نصف الكمية ونخلطها بالدجاج ثم نشويه على الشواي ليستوي

2. نخلط الجزء المتبقي من الصوص مع بقية المقادير جيدا

3. نصب الخليط بطبق التقديم و توزع عليه قطع الدجاج

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