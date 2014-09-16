سلطة الدجاج بالحمص لمائدة صحية

الثلاثاء 16-09-2014 10:21
تقدم الطاهية إيناس عاهد وصفة لذيذة لمائدة صحية وهي سلطة الدجاج بالحمص
جربيها أثناء حميتك للحصول على وحبة متكاملة و شهية في الوقت ذاته
المقادير :
1 كوب حمص حب
2 حبة بندورة مفرومة
4 قطع دجاج مسحب
1 حبة فلفل أخضر مفروم ناعم
1 حبة فلفل أحمر مفروم ناعم
1بصلة صغيرة مفرومة ناعم
عصير ليمونه .
للصوص:
1/2 ضمة كزبرة
1/2 ضمة بقدونس
3 سن ثوم مهروس
2 معلقة كبيرة خل أبيض
عصير نصف ليمونة
1/4 ملعقة صغيرة بابريكا
1/4 ملعقة صغيرة كمون
2 معلقة كبيرة زيت زيتون
طريقة التحضير:
1. نخلط مقادير الصوص معا ونأخذ نصف الكمية ونخلطها بالدجاج ثم نشويه على الشواي ليستوي
2. نخلط الجزء المتبقي من الصوص مع بقية المقادير جيدا
3. نصب الخليط بطبق التقديم و توزع عليه قطع الدجاج
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