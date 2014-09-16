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الخبز اللولبي بالبستو لضيافة مميزة

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الخبز اللولبي بالبستو لضيافة مميزة الخبز اللولبي بالبستو لضيافة مميزة

الثلاثاء 16-09-2014 10:31

جربي وصفة الخبر اللولبي ببستو الجوز

وصفة مبتكرة وشهية من إعداد الطاهية المتميزة منال عبيدة

 

المقادير:

 


2 ملعقة صغيرة خميرة
كوب ماء دافئ
ملعقة صغيرة سكر

½ 2 كوب طحين
ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
 1/2 كوب بستو صوص (الوصفة بالأسفل)

ملعقة كبيرة جبن بارمزان

طريقة التحضير:

1. تخلط الخميرة والسكر والماء

2. يضاف الطحين والملح وزيت الزيتون وتعجن على العجانة بين 5-7 دقائق. تترك لتخمر ساعة ليتضاعف حجمها

3. تفرد العجينة على شكل مستطيل على سطح مرشوش بالطحين وتدهن بالبستو وتلف رول

4. بسكين حادة تقطع بالطول وتقلب الأوجة المفتوحة (الداخلية) للخارج  ثم نبرم الحبلين على بعض ويترك ليختمر 1/2 ساعة

5. ترش بملعقة الطعام البارمزان وتخبز على 190 ليتحمر وينضج

 

 

 

وصفة بستو بالجوز


المقادير:
2 كوب ريحان
حبة ثوم
3 ملاعق كبيرة بارمزان
2 ملعقة كبيرة جوز محمص خفيف
1/3 كوب من زيت الزيتون
ملعقة طعام عصير ليمون

طريقة التحضير:
توضع كل المقادير ما عدا زيت الزيتون بالخلاط وينزل الزيت من الفوهة اثناء دورا ن الخلاط لتحصلي على مزيج مثل المعجون الخفيف.

 

 

 

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