جربي وصفة الكيكة الأسفنجية بكريم الكراميل المشوي

وصفة مشهية ومبتكرة قدميها لضيوفك من إعداد الطاهية إيناس عاهد

المقادير

كوب ونص سكر لعمل صلصة الكراميل



للكاسترد :

4 بيض

1معلقة صغيرة فانيلا

برش برتقالة ,

2 و1/2 كوب حليب بودرة

3 كوب ماء

كوب سكر



للكيكة :

3 بيضات

1و 1/2 كوب طحين

3 ملاعق كبيرة كاكاو غير محلى

1/2 كوب زيت ذرة

1/2 كوب حليب سائل

1 معلقة كبيرة بيكنغ باودر

1 معلقة صغيرة فانيلا

برش برتقالة

3/4 كوب سكر

طريقة التحضير:



1. لعمل الكراميل: نضع السكر على النار بمقلاة حتى يذوب تماما ويصبح كراميل ولونه بني ثم يوضع بقاع قالب الكيك



2. لعمل الكاسترد: نخلط جميع المقادير معا على الخلاط ثم نضعه فوق السكر .

3. لعمل الكيك: نخفق البيض والسكر ثم نضيف والزيت والحليب ثم باقي المقادير لنحصل على خليط الكيكة

4. نصب خليط الكيك المخفوق فوق خليط الكاسترد ثم يوضع قالب الكيك بصينية ونصب بالصينية ماء حتى تصل الماء لثلث قالب الكيك وندخل الصينيه الفرن المحمى مسبقا على 180 لمدة ساعة

5. ندخل القالب الثلاجه لثاني يوم وعند قلب القالب للتقديم نمرر السكينة على حواف القالب ثم يقلب على صينيه التقديم ويترك 5 دقائق مقلوب حتى تنزل الكيكه بكل سهولة

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