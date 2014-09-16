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أهالي الأقصر يتوجهون لبني سويف لاستلام جثث ضحايا حادث الأوتوبيس

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أهالي الأقصر يتوجهون لبني سويف لاستلام جثث ضحايا حادث الأوتوبيس أهالي الأقصر يتوجهون لبني سويف لاستلام جثث ضحايا حادث الأوتوبيس

مجدي البتيتي – محافظ بني سويف

توجه عدد من أهالي محافظة الأقصر، إلي محافظة بني سويف; لاستلام جثث ضحايا حادث “أتوبيس بني سويف”، وللإطمئنان على حالة المصابين .

قالت مصادر بديوان عام محافظة الأقصر، إن اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، أجري اتصالًا هاتفيًا بالمستشار مجدي البتيتي، محافظ بني سويف للإطمئنان علي المصابين، ومتابعة إجراءات نقل جثث المتوفين إلي مثواهم الأخير بمحافظة الأقصر .

كان اللواء محمد عماد الدين سامي، مدير أمن بني سويف، قد تلقي إخطارًا من اللواء زكريا أبوزينة، مدير المباحث الجنائية، باشتعال نيران في “أتوبيس” قادم من الأقصر وفي طريقه إلى القاهرة أمام نفق “سنور” بمركز ببا” ببني سويف، وأسفر الحادث عن تفحم 10 أشخاص وأصابة 30 آخرون.

وكشفت التحريات، أن الحادث وقع إثر اصطدام “الأتوبيس” بسيارة نقل محملة بـ”البلوك الأبيض” أمام نفق “سنور” بمركز ببا، ما أدى إلى اشتعال النيران في الأتوبيس، وتوقف الطريق الصحراوي الشرقي “أسيوط – القاهرة” لأكثر من ساعتين.

وقام فريق من النيابة، بمعاينة موقع الحادث وتبين من المعاينة الأولية أن الأتوبيس يتبع شركة سياحة بقنا،وكان بداخله 46 راكبًا.

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