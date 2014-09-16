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بدء مغادرة قوافل الحجاج الفلسطينيين عبر معبر الكرامة باتجاه الأردن

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بدء مغادرة قوافل الحجاج الفلسطينيين عبر معبر الكرامة باتجاه الأردن بدء مغادرة قوافل الحجاج الفلسطينيين عبر معبر الكرامة باتجاه الأردن

ارشيفية

غادرت أولى قوافل الحجاج الفلسطينيين من المحافظات الشمالية عبر معبر(الكرامة) باتجاه الأراضي الأردنية ومن بعدها إلى المملكة العربية لأداء فريضة الحج .

وقال وزير الأوقاف والشئون الدينية بفلسطين الدكتور يوسف إدعيس، “إن الدفعة الأولى غادرت اليوم الثلاثاء، عبر معبر (الكرامة) وضمت نحو 1000 حاج فلسطيني من المحافظات الشمالية، فيما ستغادر الدفعة الثانية وتضم 1200 حاج يوم الجمعة المقبل، يتبعها الدفعة الثالثة 1400 حاج يوم السبت المقبل”.

واكد وزير الأوقاف أن أولى قوافل الإداريين المرافقين لحجاج قطاع غزة عبر معبر رفح، ومن ثم إلى وبعدها جوا إلى المملكة السعودية انطلقت اليوم ايضا ،كما غادرت القافلة الإعلامية عبر معبر (الكرامة) بالإضافة إلى جزء من البعثة الطبية التي ستنقسم إلى أقسام عدة ترافق الحجاج في قوافلهم الثلاث.

وفيما يتعلق بحجاج غزة البالغ عددهم 2250 حاجا، فإنه من المقرر أن يغادروا يوم 19 سبتمبر الجاري على مرحلتين عبر معبر رفح البري إلى الأراضي المصرية وبعدها جوا إلى السعودية.

وأشار إدعيس إلى أن الوزارة جاهزة لأي أمر طارئ، وأعرب عن شكره للمؤسسة الأمنية على تسهيلها لحركة المسافرين على معبر (الكرامة)، كما شكر السلطات الأردنية على حسن الاستقبال والخدمة بالإضافة إلى الحشد الكبير من المواطنين الذين كانوا في وداع الحجاج .

وأضاف الوزير انه ” سيغادر في وقت لاحق اليوم إلى الأردن لتسهيل عبور الحجاج وبعدها سينطلق إلى السعودية لاستقبال حجاج غزة” .

 

أ ش أ

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