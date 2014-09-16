وزير الصحة: الوقاية من فيروس سي أمن قومي ولن ندفن رؤوسنا في الرمال

عقد اليوم الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان بمكتبه اجتماعا بأعضاء اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بحضور ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر – وصفه بأنه استثنائي- , وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع أن مصر تواجه كارثة فى مجال الوقاية من فيروس سي , وأن علينا ألا ندفن رؤوسنا فى الرمال وأن نقاوم المرض بطرق غير تقليديا خصوصا وأن مصر بها أعلى معدلات إصابة بالمرض فى العالم .

وأشار وزير الصحة إلى أنه يتم إعداد خطة قومية وقائية لمواجهة أنشار فيروس سي مؤكدا أنها لا تقل أهمية عن برنامج علاج الفيروس وأن الإنفاق فى المجال الوقائي يقلل الإنفاق فى القطاع العلاجي .

وقرر بأن تنعقد لجنة مقاومة فيروس سي المنبثقة عن اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بالاجتماع بشكل دوري أسبوعيا , على أن تحدد أولويات عملها وتقوم برفع تقرير أداء أسبوعي يعرض على وزير الصحة .

وأكد أن الهدف من الاجتماعات هو رفع كفاءة فرق مقاومة ألعدوي وربط فرق المقاومة بديوان عام الوزارة بالفرق الموجودة بالمديريات والمستشفيات , على أن يكون هناك فرق لمكافحة ألعدوي بغرف العمليات وبنوك الدم وعيادات الأسنان ووحدات الغسيل الكلوي .

وكلف وزير الصحة اللجنة بعمل رصد ومسح جيد ودقيق لمن يعاني من الإصابة بفيروس سي , بالإضافة إلى وجود شخص مسئول فى كل منشأة طبية يتم التنسيق معه لإنجاز عملية الرصد .

وشدد على ضرورة اتباع الاشتراطات البيئية وتحديد فرق الترصد وفرق مكافحة العدوى ورصد المراكز الطبية المخالفة لاشتراطات الوقاية من الإصابة بالعدوى .