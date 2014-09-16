المزينة يدشن خدمات مركز الشرطة الذكي في دبي مول

أكد اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، أن شرطة دبي، منذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، مبادرة الحكومة الذكية، قامت بتنفيذ مشاريع إلكترونية جديدة، تخدم العمل الشرطي وكافة فئات المجتمع، وواصلت تميزها التقني لتستشرف تطلعاتها للحكومة الذكية.

جاء ذلك خلال تدشين سعادته الشاشة الالكترونية الذكية في دبي مول، بحضور اللواء عبد الرحمن محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات، واللواء خبير خليل ابراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء محمد سعد الشريف، مساعد القائد العام لشؤون الادارة، والسيد احمد ثاني المطروشي، عضو مجلس الادارة المنتدب في شركة اعمار، وعدد من مديري مراكز الشرطة في دبي.

واشار المزينة الى أهمية وجود مثل هذه الشاشات الذكية في مول دبي الذي يعد من اكبر المراكز التجارية التسويقية والترفيهية في العالم، وهدفها إسعاد الجمهور بخدمات نوعية ومميزة ترضي طموحه، وتعمل على اختصار الوقت والتكلفة وسرعة الإنجاز، وذلك انسجاما مع مبادرة حكومة دبي الذكية، ومدينة دبي الاذكى عالميا.

وأكد المزينة، اهمية التحول من المراكز الشرطة التقليدية الى مراكز شرطة ذكية من خلال افكار غير المألوفة لتحقيق الابداع والتميز والريادة، بالإضافة الى وضع تصورات مستقبلية للتحول إلى الأنظمة الذكية والتقنيات بالغة الدقة، وتبني أفكار وإبداعات تقنية وتطوير المشاريع العلمية والبرامج الكترونية لتخدم مستقبل شرطة دبي وتحقق رغبات افراد الجمهور، وتدعم استراتيجية شرطة دبي في مكافحة الجريمة ونشر الأمن والطمأنينة وتقديم خدمات امنية راقية لأفراد المجتمع ،مضيفا سعادته ان الشاشات الخدمات الذكية تقدم خدماتها للسواح ومرتادي ورواد دبي مول، ضمن مبادرة مركز شرطة دبي الذكي وتشمل الخدمات المرورية والجنائية الذكية>

وتشمل خدمات رئيسية متعلقة بالشكاوي الجنائية وهي فتح شكوى شيك و شكوى(العبارة غير واضحة) شيكات ومتابعة إجراءات شكوى جنائي وفتح شكوى جنائية جديدة ومتابعة إجراءات بلاغ شيك وبلاغ الفقدان وباقي الخدمات الاخرى فتشمل البلاغات المتعلقة بالشهادات من طلب شهادة بحث الحالة الجنائية ومتابعة طلب شهادة أو بحث الحالة الجنائية وشهادة لمن يهمه الأمر وشهادة فقدان ورسالة فقدان جواز سفر وأما الخدمات الاخرى والمتعلقة بالتصاريح والاذونات من طلب زيارة موقوف ، وفيما يخص الخدمات المرورية فتشمل براءة ذمة والاستعلام ودفع المخالفات المرورية والإبلاغ عن حوادث مرورية بسيطة ومتابعة إجراءات بلاغ مروري وخدمات أخرى منها خدمة أمن المساكن.



> وقال المزينة إن شرطة دبي من أوائل الدوائر الحكومية التي بدأت بالتحول إلى الأنظمة التكنولوجية، مؤكدة حرصها على أهمية مواكبة وسرعة التطور التقني في جميع القطاعات الأمنية، وسرعة التحول إلى نظام التعليم الذكي، ليواكب مبادرة مدينة دبي الذكية، وتطبيق أفضل الممارسات والتجارب، بالإضافة إلى تحويل الخدمات الإلكترونية إلى خدمات مبتكرة وإنجاز المعاملات واستقبال الطلبات والملاحظات والشكاوى والاقتراحات عبر الهواتف الذكية، مثمنا سعادته بالمبادرات التي يقوم بها العاملين في مركز شرطة دبي والتي نتج عنها هذه الشاشة الذكية.



> ومن جانبه قال العقيد علي غانم، مدير مركز شرطة بر دبي، إن المركز قام بتوزيع 12 شاشة الكترونية ذكية بالتعاون مع إدارة دبي مول كمرحلة أولي، لتعريف مرتادي المركز عن الخدمات الذكية التي أطلقتها شرطة دبي مؤخرا، مضيفا إلى أنها ستساعد الزوار من الذين ليس لديهم هواتف ذكية من إجراء معاملاتهم من خلال الشاشات وادخال البيانات المطلوبة وانجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.