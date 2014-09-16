ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات ومركبات التوك توك بالقليوبية

ضبطت أجهزة الامن بالقليوبية تشكيل عصابي مكون من 4 اشخاص لسرقة السيارات بالاكراه وسرقة مركبات “التوك توك” بمغافلة مالكيها واعادتها مقابل مبالغ مالية.

تم اخطار اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية بالواقعة من مامور مركز الخانكة ، وعلي الفور تبين قيام كل من “سعيد .ا. س جنيدى” 27 سنة عاطل والسابق اتهامة فى 4 قضايا تتنوع بين أموال عامة – مخدرات – سلاح ، و”محمد .س. ع” وشهرته ” السماوى ” 30 سنه عاطل والسابق اتهامة فى 6 قضايا تتنوع بين قتل – خطف شىء – سرقة متنوعة – سلاح ، و”محمد .ص .ر” 27 سنه عاطل ، و وليد .ع .ص وشهرته ” السيد أمنه ” 27 سنة حال تكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في إرتكاب وقائع سرقات السيارات ومركبات التوك توك بالمغافلة وأعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية.

تم إعداد الأكمنة اللازمة عقب تقنين الإجراءات ، وتمكنت القوات من ضبط المتهمين حال استقلالهم مركبة “توك توك “مبلغ بسرقتها فى واقعة المحضر رقم 18429 جنح مركز الخانكة لسنة 2014 بتاريخ 13 الجارى عن بلاغ السمان السيد السمان 61 سنة سائق توك توك ومقيم بعرب العيايدة.

وبمواجهتهم بما اسفرت عن التحريات والضبط أعترفوا بصحتها ، تم اتخاذ اجراءات كف البحث عن السيارة الاولى ومركبة التوك توك فى حينه.

وتحرر عن تلك الإجراءات محضرا ملحقا بالمحاضر الأصلية وجارى العرض على النيابة العامة .