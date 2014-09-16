“ستانلى الإماراتية” تعتزم ضخ استثمارات توسعية فى مصر بـ 2 مليار جنيه

أعلنت مجموعة «ستانلي» الإماراتية للاستثمار والتنمية العقارية، عن اعتزامها ضخ استثمارات توسعية جديدة في القطاعات الفندقية، والعقارية بقيمة ملياري جنيه بمدينة الإسكندرية التى تقع بشمال مصر.

وتعتبر «ستانلي» من أبرز الشركات الخليجية الواعدة في السوق السكندري، كما أنها فازت بحق انتفاع كازينو ومطاعم، «لو برنس» بحدائق المنتزه بالإسكندرية، خلال الإسبوع الماضي، وفقاً لجريدة البيان.

و أضافت أنه جاء ذلك خلال مزاد أجرته شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، بحضور 4 شركات كبرى الأسبوع الماضي، أبرزها شركة حسن زكي، التي كانت تقوم بتشغيل الكازينو، خلال 10 سنوات وهي الفترة التي حددتها وزارة السياحة المصرية.

وقال العضو المنتدب لمجموعة ستانلي للاستثمار والتطوير العقاري، محب عبدالباري، في تصريحات صحافية سابقة، إن شركته نجحت في ضم مساحات كبيرة من الأراضي لمحفظتها العقارية في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية.