ضبط 4 خلايا إرهابية تابعة للإخوان تستهدف رجال الشرطة ومحطات الكهرباء بـ 4 محافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من خلايا تنظيم الإخوان المتورطين فى الإعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة وإضرام النار بسيارات الشرطة والإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإثارة الشغب بمحافظات (دمياط – الإسكندرية – الدقهلية – الإسماعيلية).

ففي مديرية أمن دمياط نجحت قوات الأمن في ضبط خلية إرهابية متورطة فى إرتكاب العديد من جرائم التخريب، وإتلاف الممتلكات العامة

أكدت المعلومات والتحريات قيام كلٍ من” أحمد أبوالفتوح المنسى ” 21 سنة ، و إيهاب الشحات المتولي ، 30 سنة ، وآخران تم تحديدهما . بتكوين خلية إرهابية تخصصت فى إرتكاب جرائم التخريب وإتلاف الممتلكات العامة وتورطهم فى إرتكاب العديد من الجرائم .

وبتقنين الإجراءات تم ضبط الأول والثانى وبحوزتهما دائرة تفجير كهربائية مثبتة على لوح خشبى وجركن ممتلئ بالمواد البترولية سريعة الاشتعال و ( 16 ) علبة ثقاب وبحوزة الأول فرد خرطوش محلى الصنع، وطلقة من ذات العيار ، وتمكن الثالث والرابع من الفرار.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بالاشتراك مع باقى أفراد الخلية واتفاقهم على إضرام النيران بإحدى سيارات الشرطة بمدينة دمياط الجديدة ، وأنهم كانوا فى طريقهم لتنفيذ مخططهم الإجرامى .

فيما يخص مديرية أمن الإسكندرية، أكدت المعلومات والتحريات إعتزام عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى إحياء الجناح العسكرى للتنظيم وإستحداث ما يسمى “بمجموعات العمليات النوعية” التى تستهدف المنشآت الشرطية والقوات المسلحة ومؤيدى ثورة 30 يونيو 00 وقيام كلٍ من :-

1. عبد الله راغب عبدربه عبدالجليل .

> 2. حسن رجب عبدالفتاح الصعيدى .

> 3. حسين رجب عبدالفتاح الصعيدى “شقيق الثانى” .

> 4. خالد إبراهيم عبد الغنى شحاته المسئول التنظيمى لتلك المجموعة .

> 5. الشناوى كامل طلبه حسن (وآخر هارب) بإرتكاب العديد من الحوادث .

عقب إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمكنت القوات من ضبط المتهمين من الأول حتى الخامس وبحوزتهم السيارة رقم “س ل ص 1345 مصر ” و عدد 2بندقية خرطوش وفرد خرطوش محلى الصنع وعدد 59 طلقة خرطوش وعدد 2 قنبله هيكلية بدائية الصنع وعدد 5 زجاجات مولوتوف وعدد 4 ألعاب نارية ” شماريخ” .

بمواجهتهم إعترفوا بإشتراكهم مع المتهم الهارب فى إرتكاب الحوادث التالية :

> - إضرام النيران بسيارتين شرطة بدائرة قسم سيدى جابر .

> - إضرام النيران فى عدد 2 سيارة ميكروباص .

> - وضع عبوات متفجرة هيكلية بمحطة ترام جناكليس دائرة قسم أول الرمل .

> - وضع عبوات متفجرة هيكلية بدوران السيوف دائرة قسم أول المنتزة .

> - وضع عبوات متفجرة هيكلية أمام مول زهران دائرة قسم سيدى جابر .

> - قطع طريق كورنيش جليم دائرة قسم أول الرمل .

> تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الهارب .

أما عن مديرية أمن الدقهلية

> ( ضبط خلية إخوانية إرهابية تقوم بأعمال تخريب والتخطيط لتفجير المحولات الكهربائية بدائرة المحافظة ضمن فاعليات ما يُطلق عليه حملة ” ضنك ” )

> أكدت المعلومات والتحريات قيام ” فضل السعيد السيد ” سن 40 ، حاصل على دبلوم صناعى ، ومقيم دائرة مركز شرطة شربين – بعقد لقاءات ببعض الأشخاص ” بحديقة الطفل ” الكائنة ببندر شربين وذلك للتخطيط لتفجير المحولات الكهربائية بدائرة المحافظة .

> بتقنين الإجراءات قامت القوات بإستهداف منزل المذكور حيث تم ضبطه وبحوزته الأتى :-

> مواد كيميائية (2 جركن بنزبن – قارورة زجاجية ” مكيال ” – 7 قطع مغناطيسية – 4 قطع نحاسية مثلثة الشكل ) .

> هواتف محمولة عبارة عن ( 4 تليفونات معدة لإحداث الإنفجار عن بعد ، 3 تليفونات يخرج منها توصيلات كهربائية – 3 تليفونات للإستعمال الشخصى ) .

> ( 2 ) كتاب خاصة بتنظيم الإخوان الإرهابى .

> ( 35 ) قناع واقى غاز .

> ( 1 ) نظارة ميدان مُكبرة .

> ( 5 ) سكاكين مختلفة الأشكال والأحجام .

> ( 1 ) ماسورة بلاستيك بداخلها مواد يشتبه فى كونها متفجرة وتم التعامل معها .

> مجموعة من الملصقات والشعارات الخاصة بتنظيم الإخوان الإرهابى .

> وبمواجهة المذكور إعترف بقيامه وآخرين بتكوين خلية تُسمى ” شعبة قرية الدبوسى ” تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى للقيام بأعمال تخريبية تستهدف المنشآت العامة .

> تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الهاربين .

رابعاً : مديرية أمن الإسماعيلية

> ( ضبط خلية إرهابية لرصد سيارات ضباط الشرطة وأعضاء الهيئة القضائية وإشعال النيران فيها أثناء توقفها أسفل منازلهم ليلاً وتصويرها أثناء إشتعالها وقيامها بإنشاء موقع إليكترونى على صفحات التواصل الإجتماعىfacebook تحت إسم ” حركة ولع ، حركة جيفارا ” )

> أكدت المعلومات والتحريات قيام كلٍ :-

> 1. ” مؤمن حمادة الغرباوى ” سن 21 ، طالب ، مقيم دائرة القسم ، مطلوب وإحضاره فى القضية رقم 1223/2014 جنح قسم شرطة ثانى الإسماعيلية “تظاهرات وعمل مواقع للتحريض على حرق سيارات الشرطة ” والقضية رقم 4227/2014 جنح قسم شرطة ثانى الإسماعيلية ” تكوين خلية إرهابية لحرق سيارات الشرطة ” .

> 2. ” أحمد محمد السيد ” سن 24 ، عامل ، مقيم دائرة القسم .

> 3. ” إبراهيم رضا السيد ” سن 22 ، طالب ، مقيم دائرة القسم .

> 4. ” محمود أشرف محمود ” سن 19 ، طالب ، مقيم دائرة مركز الإسماعيلية .. (وآخر هارب) .

> من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى – بتكوين خلية إرهابية تخصصت فى رصد سيارات ضباط الشرطة وأعضاء الهيئة القضائية وإشعال النيران فيها أثناء توقفها أسفل منازلهم ليلاً وتصويرها أثناء إشتعالها ، وقيامهم بإنشاء موقع إليكترونى على صفحات التواصل الإجتماعى” facebook ” تحت إسم ” حركة ولع ، حركة جيفارا ” .

> عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبط المتهمين عدا الخامس ، وبحوزتهم سلاح نارى ( فرد خرطوش ) و 2 طلقة نارية من ذات العيار بحوزة الأول ، والذى قرر بأنه يستخدمه أثناء إرتكاب جرائمهم وضبط ( 2 ) دراجة نارية ملك الثانى والثالث وإعترفوا بإستخدامها فى تحركاتهم أثناء إرتكابهم الوقائع ، كما تم ضبط (8 ) تليفون محمول خاصين بالمتهمين ، وبالفحص تبين وجود العديد من الصور لسيارات تم رصدها خاصة بأعضاء الهيئة القضائية ، وبمواجهتهم إعترفوا بالتجهيز لإشعال النيران بعدد من تلك السيارات ، كما إعترفوا بما أكدته التحريات وتنفيذ وإرتكاب العديد من وقائع حرق السيارات ، وذلك على النحو التالى:-

> 1. وقائع إشعال النيران بعدد 3 سيارات يمتلكها ضباط شرطة وسيارة ملك والد أحد ضباط الشرطة .

> 2. حرق سيارة ملاكى الإسماعيلية ملك أحد المستشارين حال تواجدها أسفل مسكنه بدائرة مركز شرطة ثانى الإسماعيلية .

> 3. إلقاء زجاجات مولوتوف على سيارة شرطة أثناء سيرها بالطريق الدائرى .

> 4. إلقاء زجاجات مولوتوف على سيارة شرطة أثناء سيرها بناحية مزلقان الشيخ زايد .

> تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الهارب .

هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى ومواجهة الإرهاب الأسود وضبط العناصر الإرهابية ووأد مخطاطاتها .