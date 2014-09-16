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«الأعلى للجامعات» يبحث الاستعدادات النهائية للعام الجديد

  • مصر
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بحث المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه الثلاثاء، الاستعدادات النهائية للجامعات لبدء العام الجامعى الجديد، والمقرر بدأه 11 أكتوبر المقبل.

وأقر المجلس خلال الاجتماع، تأمين الجامعات المصرية قبل بدء العام الجديد، خاصة تأمين البوابات من خلال شركات الأمن خاصة، وتفعيل البروتوكول الموقع بين المجلس ووزارة الداخلية، وزيادة عدد أفراد الأمن الإدارى بالجامعات، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وقال المجلس إن الاستعدات النهائية تشمل استكمال المنشآت الجامعية والمعامل والورش وتجهيزها للعملية التعليمية، والانتهاء من إعلان الجداول الدراسية لمختلف الكليات الجامعية على الطلاب، وكذلك الإعلان عن جداول الامتحانات، والانتهاء من التحويلات بين مختلف الكليات الجامعية مع بداية الدراسة، وكذلك الانتهاء من تسكين الطلاب بالمدن الجامعية.

وأكد المجلس على ضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى الجامعات والمدن الجامعية بها من خلال بطاقات ممغنطة.

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