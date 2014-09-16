جيرارد: كنت أشعر بالحقد كلما رأيت تشيلسي ويونايتد في دوري الأبطال

قال قائد ليفربول ستيفن جيرارد أنه كان يشعر بالحقد والغيرة حينما يتابع مباريات الأندية الانجليزية في دوري أبطال أوروبا في ظل غياب ليفربول عن البطولة منذ 5 سنوات.

ويعدو الريدز للبطولة الأقوى في العالم للمرة الأولى منذ عام 2009 الليلة حين يستقبلون لودوجوريتس رازجراد البلغاري على ملعب أنفيلد في افتتاح مباريات المجموعة الثانية التي تضم معهما أيضاً حامل اللقب ريال مدريد الإسباني وفريق بازل السويسري.

وقال جيرارد في المؤتمر الصحفي للمباراة "في كل مرة كنت أتابع فريقاً إنجليزيا كنت أشعر بالغيرة والحقد، أي لاعب يتمنى سماع موسيقى دوري الأبطال بالملعب، وحين كنت أرى لاعبي مانشستر يونايتد وتشيلسي يستمتعون بها كنت أشعر بالغضب، أنا الآن سعيد لأننا عدنا لمكاننا الطبيعي أخيراً، إنها مكافأة لنا على العمل الجيد الذي قمنا به الموسم الماضي".

جيرارد الذي رفع الكأس في 2005 طالب زملائه بالاستمتاع بالبطولة، وقال "لم نأت إلى هنا لمجرد المشاركة، لكن علينا أولاً أن نستمتع بكل لحظة في البطولة".

من جانبه قال برندان رودجرز مدرب ليفربول أنه سيتعامل مع لودوجوريتس البلغاري الذي يشارك في دوري الأبطال لأول مرة بنفس الاحترام الذي سيعامل به البطل 10 مرات ريال مدريد.

وقال رودجرز "حين أتيت لتدريب ليفربول كانت مهمتي الأولى هي أن نعود لصفوة أوروبا. الآن نحن هنا وعلينا أن نواصل التقدم. لقد غبنا لفترة طويلة، طويلة جداً".