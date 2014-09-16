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فان باستن يرحل عن ألكمار بسبب مشاكله النفسية من التدريب

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فان باستن يرحل عن ألكمار بسبب مشاكله النفسية من التدريب فان باستن يرحل عن ألكمار بسبب مشاكله النفسية من التدريب

أعلن الأسطورة الهولندي ماركو فان باستن رحيله رسميا عن تدريب نادي ألكمار الهولندي بعد أقل من نصف موسم على توليه تدريب الفريق.

وسيتولى فان باستن مهنة المدرب المساعد للمدير الفني الجديد للفريق أليكس باستور والذي خلف مدرب هولندا السابق في تدريب ألكمار.

وقال فان باستن في بيان له "لاحظت خلال السنوات الماضية أن مهنة التدريب سببت لي مشاكل ذهنية ونفسية، لهذا قررت أن أكون أمينا مع نفسي ومع الفريق".

وأضاف "أردت العودة لألكمار ولكن ليس في نفس منصبي كمدير فني، أنا سعيد جدا بدوري من خلف الأضواء".

ويعد فان باستن واحدا من أبرز من أنجبتهم الكرة الهولندية وقاد بلاده لتحقيق للفوز بكأس الأمم الأوروبية عام 1988.

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